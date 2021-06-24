Eray Şamdan kimdir? Karateci Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları Eray Şamdan kimdir?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Eray Şamdan kimdir merak edildi. Peki, Eray Şamdan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Eray Şamdan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Eray Şamdan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?

ERAY ŞAMDAN KİMDİR?

Eray Şamdan (d. 25 Temmuz 1997), Türk karateci.

Eray Şamdan doğum tarihi : 25 Temmuz 1997

Eray Şamdan kaç yaşında : 23 yaşında

Eray Şamdan nereli : Kocaeli

Eray Şamdan mesleği ne : Sporcu (Karate)

Eray Şamdan boy ve kilosu kaç : -

Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde karateye başlayan Eray Şamdan, sürati ve tekniği ile "Rüzgarın Oğlu" lakabını almıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır. Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediye Sporcusu olan Şamdan, 5 Avrupa Şampiyonasında rakiplerine puan vermeyen tek sporcu olma özelliği ile EKF tarihine geçmiştir. Kaiyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu, Türkiye'yi ilk kez 2011 yılında Karadeniz Hazar Ülkeleri Turnuvası'nda temsil etmişti. 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ümitler kumite 52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Takip eden üç yıl içerisinde dört Avrupa şampiyonluğu elde etti. 12-15 Kasım 2015'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nı ve ilk kez yer aldığı 21 yaş altı grubunda 60 kiloyu dünya şampiyonu olarak tamamladı. Sporcunun ulusal, uluslararası ve bölgesel turnuvalarda 200'den fazla madalyası bulunuyor.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında karate kumite alanında ülkemizi temsil edecek olan Eray Şamdan'ın toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunmaktadır.