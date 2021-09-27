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Epilepsi hastası kayıp engelli bulundu, ailesine künyesinden ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Epilepsi hastası kayıp engelli bulundu, ailesine künyesinden ulaşıldı

DİYARBAKIR'da, 2 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Yılmaz Emen (39), bölge halkı tarafından bulundu.

DİYARBAKIR'da, 2 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Yılmaz Emen (39), bölge halkı tarafından bulundu. Konuşamayan Emen'in boynundaki künyede yazan numarayı arayanlar, ailesine ulaştı.

Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Yılmaz Emen, 25 Eylül günü akşam saatlerinde evden çıktı. Emen'in dönmemesi üzerine ailesi, çevrede aradı ancak hiçbir yerde bulamadı. Konuşamayan ve iletişim kuramaması nedeniyle ailesi tarafından boynuna telefon numarası yazılı metal künye asılan Emen için polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Ekipler tarafından her yerde aranan ancak sonuç alınamayan Emen, dün akşam sanayi sitesi yakınında bölge halkı tarafından bulundu. İletişim kuramadıkları Emen'in boynunda asılı künyeyi fark edenler, üzerindeki numarayı arayarak, ailesiyle irtibata geçti. Hemen verilen adrese giden anne Sadiye ve baba Mehmet Nuri Emen, çocuklarını teslim alıp eve götürdü. Aile, çocuklarını bulup, kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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