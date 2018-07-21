Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın Kararı Sonrası Cezaevinde Açlık Grevine Başlayacak

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, yeniden seçildiği için durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti. Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile "Anayasal bir özel hüküm" olarak değerlendirdi.

Berberoğlu'nun tutukluluk durumunun davanın esası ile birlikte değerlendirileceğine hükmeden 16. Ceza Dairesi, kararını oy çokluğuyla aldı. Karşı oy yazısı yazan daire üyesi Yusuf Hakkı Doğan, şerhinde, "Yargı mercileri, karar verirken Meclis'in bu iradesinin önüne geçemez, yok sayamaz. Bu hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

ENİS BERBEROĞLU 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

CHP milletvekili Berberoğlu, MİT TIR'ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gelmişti. Avukatları Berberoğlu'nun 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından mazbatayı alarak dosyayı görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne başvurdu.

26. dönemde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının anayasa değişikliği yapılarak "bir defaya mahsus" kaldırıldığına dikkat çekilen başvuruda, anayasa değişikliğinin gerekçesinde de "dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağının" belirtildiği anımsatıldı. Berberoğlu'nun avukatları bu gerekçelerle, davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, önceki gün oy çokluğu ile aldığı kararında, başvuruyu reddetti. Daire, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını düzenleyen geçici anayasa maddesini "Anayasal bir özel hüküm" olarak tanımladı. Kararda, "Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir" denildi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

CHP milletvekili Enis Berberoğlu , Yargıtay kararı sonrası açıklama yaptı. Berberoğlu'nun tepki için açlık grevine başlayacağı öğrenildi. Yaptığı açıklamada Yargıtay'ın kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Berberoğlu, "Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, "Vatan Sağolsun" diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur. Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir. Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım" dedi. (Cumhuriyet)