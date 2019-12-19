Engelsiz Yaşam Çalıştayı'nın gala gecesi düzenlendi

19.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14

Harbiye Boğaziçi Hotel'de gerçekleştirilen yemeğe, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Kilisli, HATSU Özel Kalem Müdürü Metin Savaş, Uzman Adem Kuyumcu, Prof. Dr. Hulagü Kaplan, sivil toplum kuruluşları, dernekler, Büyükşehir Belediyesi personelleri ve birçok engelli vatandaş katılım gösterdi.

16-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için mimari düzenlemeler, engelsiz şehir, engelsiz ulaşım, trafik düzenlemeleri gibi birçok konuları katılımcılar ile paylaşan Uzmanlar,'Engelsiz EXPO' hakkında da önemli bilgiler paylaştıklarını ifade ederek çalıştay sonunda farkındalık yaratıldığının altını çizdi.

KUYUMCU:'ENGELSİZ HATAY' YARATMAK AMACIYLA HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE

Medeniyetler şehri Hatay'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuyumcu, "Engelli bireylerin sosyal hayatlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri adına çalışmalarımız her zaman devam edecek. 'Engelsiz Hatay' yaratmak amacıyla hepimize önemli görevler düşmekte. Bu anlamda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a engelli bireylere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"HEPİMİZİN MÜCADELESİ İLE ENGELLERİ AŞACAĞIZ"

Kilisli, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Engelli bireylerimiz için oldukça önemli olan çalıştayda hocalarımızın da bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda olduğu gibi engelli çalıştaylarımız devam edecek. Hepimizin mücadelesi ile engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.

Çalıştay sonunda emeği geçenlere ve uzmanlara hediyeler takdim edilerek teşekkür edildi.

Kaynak: Bültenler