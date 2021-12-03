"Engelsiz Kafe" ile olumsuz algıları yıktılar

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından açılan "İpek Engelsiz Kafe", sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılması amaçlanan engellilerin hayatını değiştirdi.

Belediyenin 3 yıl önce sosyal belediyecilik kapsamında, engellilerin hem kazanç elde etmesi hem de topluma kazandırılması amacıyla açtığı kafe, İpek Park Eğlence Merkezinde hizmet veriyor.

İstihdam edilen 6 engelli, sabah erken saatlerde geldikleri kafede sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra kek, pasta, kurabiye ve bazı yemekler hazırlıyor.

Usta öğreticilerin desteğiyle mutfakta özenle hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu kafe, kent sakinlerinin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

"Bu güzel proje sayesinde engelleri aştılar"

Kafenin işletmeciliğini yapan Pınar Balkız, AA muhabirine, projeyle engellilerin hem ekonomik hem de sosyal hayata atılmalarını sağladıklarını söyledi.

Çalışanların kafeye gelen engelliler için rol model olduğunu belirten Balkız, "Bu proje sayesinde engelli kardeşlerimiz evden çıkabildiler. Evlere kapatılan, sosyal ve ekonomik hayattan mahrum kalan bu insanlar artık evden çıkabiliyorlar. Belediyemizin bu güzel projesi sayesinde engelleri aştılar. Toplumdaki olumsuz engelleri yıktılar. " diye konuştu.

"Hafta sonu aşırı yoğun oluyor"

Kafede çalışanları örnek alan bazı engellilerin kendi özel işletmelerini kurduğunu anlatan Balkız, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımız ilk geldiklerinde onların hayatları boyunca hiç çalışmadıklarını tespit ettik. Sadece engelli maaşlarıyla yetiniyorlardı. Biz onlara belli kurslar verdik, eğittik. Biz gelmeden de kafeyi idare edebiliyorlar. Çok ağır yemekler yerine aperatif yemekler hazırlıyorlar. Kursta öğrendiklerini mutfakta uyguluyorlar. Burası açıldığında isminden dolayı sadece engelli bireylerin girebileceği algısı vardı. Sonra insanların ilgilisini çekmeye başladı. Çok rağbet görüyor. Hafta sonu aşırı yoğun oluyor. Bu çalışmayla gerçekten de engellilerimizin hayatları değişti. İçine kapanık olan kardeşlerimiz sosyalleşti, ekonomik hayata entegre oldu."

"Hayatımda çok şey değişti"

Çalışanlardan bedensel engelli Ahmet Çulçik, "Sabah geldiğimizde genel bir temizlik yapıyoruz. Akşama kadar müşterilerimizle ilgileniyorum. Hayatımda çok şey değişti. Kazandığım parayla aileme de yardımcı oluyorum. Çalıştığım için çok mutluyum, çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli Naci Kalkan da "Burada çalışmak için kursa katıldık. Öğrendiklerimizle burada çalışmaya başladık. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hayatım değişti, ailem de çok olumlu bakıyor. Çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

"Çok temiz ve samimi bir ortam"

Kafenin müşterilerinden Bilnur Işık, "Buranın diğer kafelerden hiçbir farkı yok. Çok temiz ve samimi bir ortam var. Vakit buldukça arkadaşlarımızla buraya geliyoruz. Çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Engelli kardeşlerimize destek olmalıyız. Herkesin burayı tercih etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.