Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor
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Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor

Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de bedensel engelli yazar 23 yaşındaki Ömer Faruk Kotay, edebiyata olan tutkusuyla yaşama sevincini artırıyor.

Kayseri'de bedensel engelli yazar 23 yaşındaki Ömer Faruk Kotay, edebiyata olan tutkusuyla yaşama sevincini artırıyor.

Dünyaya 6,5 aylık prematüre olarak gözlerini açan ve bedensel engelli olarak hayatını sürdüren Kotay, ilkokul çağlarından itibaren edebiyata ilgi duydu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kotay, AA muhabirine, toplumsal bilinçlenmeyi ve anlayışı ortaya koyma adına arkadaşlarıyla kurduğu internet sitesinde edebiyata ilgi duyanları buluşturduğunu söyledi.

Edebiyat, şiir, deneme, makale alanındaki çalışmalarla engellilerin sorunları üzerine yöneldiklerini anlatan Kotay, şunları kaydetti:

"Yetenekli ve engelli insanlarla röportajlar yapıyoruz, kurumlarla görüşüyoruz. Rehabilitasyon merkezi ziyaretleri yapıyoruz. Oralarda ailelerimizin dertlerini diniliyoruz. Onların sıkıntılarını kaleme alıyoruz. Engelli arkadaşlarımız engelsiz insanlara eğitim veriyor. Her ayın bir konusu var. O ay engellilerle alakalı belirlediğimiz sıkıntılarla ilgili yazılar kaleme alıyoruz."

"Edebiyat bana insanları kazandırdı"

Edebiyatın kendi dünyasında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Kotay, "Edebiyat bana insanları kazandırdı diyebilirim. Yazarlık yapmaya başladıktan sonra hayata başka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. İnsanlar da size başka bir gözle bakmaya başlıyor. Çünkü siz insanların söyleyemediklerini söyleyen adamsınız. Engeliler üzerinden konuşacak olursam 'bu da benim gibi yazmış, aynı ben' diyor." ifadelerini kullandı.

Birçok yazar ve şairi kendisine örnek aldığını ifade eden Kotay, üç seri halinde yazdığı polisiye romanı çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor
Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor
Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor
Engelli genç edebiyatla hayata bağlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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