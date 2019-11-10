Engelli babasına eşlik etti, halterde Avrupa şampiyonu oldu

10.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:46

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Berfin Altun (20), halter sporuyla ilgilenen tekerlekli sandalyeye mahkum babası Selami Altun'u idmanlarına götürüp getirirken, hocasının ısrarı üzerine haltere başladı. Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Berfin Altun, hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

2004 yılında geçirdiği iş kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Selami Altun, doktorunun spor yapması yönündeki tavsiyesi üzerine paralimpik halter yapmaya başladı. Yürüme yetisini kaybeden babasının tekerlekli sandalyesini iterek girdiği salonda halter hocası Nurcihan Gönül'ün ısrarlarıyla haltere başlayan Berfin Altun, 3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçildi. Milli Takım kariyeri boyunca katıldığı 9 uluslararası turnuvada farklı kategorilerde 9 madalya kazanan, Avrupa şampiyonu olan Berfin Altun, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA