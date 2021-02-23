Enerjisa'dan 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı
23.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:56
Enerjisa, 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Enerjisa, 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz 23.02.2021 tarihinde 400 milyon TL tutarında, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF referans faiz oranı üzerine 140 bps değişken faizli, 21.02.2023 itfa tarihli ve TRSENSA22315 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu