Enerjisa'dan 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı
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Enerjisa'dan 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı

23.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:56
Enerjisa'dan 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı

Enerjisa, 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Enerjisa, 400 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 23.02.2021 tarihinde 400 milyon TL tutarında, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF referans faiz oranı üzerine 140 bps değişken faizli, 21.02.2023 itfa tarihli ve TRSENSA22315 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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