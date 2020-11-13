"Enerjide Yenilikçi Sohbetler"in ikinci etkinliğinde enerji depolama konuşulacak
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"Enerjide Yenilikçi Sohbetler"in ikinci etkinliğinde enerji depolama konuşulacak

13.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:04

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerjide Yenilikçi Sohbetler" webinar serisinin ikinci etkinliği "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Depolama" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerjide Yenilikçi Sohbetler" webinar serisinin ikinci etkinliği "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Depolama" başlığıyla gerçekleştirilecek.

TÜSİAD açıklamasına göre, 18 Kasım saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, öz tüketime yönelik enerji depolama, mevcut uygulamalar ve gelecek teknolojiler ışığında değişen tüketim profilleri özelinde değerlendirmeler paylaşılacak.

TÜSİAD Yenilenebilir Dönüşüm Görev Gücü Üyesi Yalçın Altuntaş'ın moderatörlüğünde; SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy ve Aggreko Satış Direktörü Yıldırım Keskin'in panelist olarak katılacağı etkinlikte, Aggreko Satış Direktörü Özden Parsak da bir sunum yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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