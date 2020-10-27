Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek.