Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj...

27.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:18
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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