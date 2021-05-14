En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor

En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma döneminde en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiren turizmciler, bayramdan sonra iç pazarda ve yurt dışında hareketlilik bekliyor.

Tam kapanma döneminde en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiren turizmciler, bayramdan sonra iç pazarda ve yurt dışında hareketlilik bekliyor.

Çeşme, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Didim gibi önemli turizm destinasyonları, salgın nedeniyle en sessiz ramazan bayramlarından birini yaşıyor.

Bayramlarda havlu serecek yerin olmadığı dünyaca ünlü plajlarda büyük bir sessizlik hakim.

Çeşme'de tatilciler ağırlıklı olarak yazlık evlerde konaklamayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 30'u bulmuyor.

Bayramdan sonra tam kapanmanın sona ermesini bekleyen sektör temsilcileri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alaçatı sokaklarındaki esnaf da işletmelerini açmayı bekliyor.

"Ukrayna pazarından ilgi var"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu (TÜRSAB) Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, iç pazarda en önemli satış zamanının bayramlar olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nda umdukları satışları yapamadıklarını belirten Gencer, ancak insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Gencer, "Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'da düzenlen turizm fuarına katıldıklarını söyleyen Gencer, "Bakanlığımız, TÜRSAB ve sektörün diğer temsilcileri burada çok ciddi bir katılım gösterdi. Şu anda yabancı turist açısından tek pazarımızı Ukrayna gibi gözüküyor. Diğer önemli pazarlar ya kapalı ya karantina uyguluyor. Ukrayna pazarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Ukrayna'nın da Türkiye'ye çok ciddi bir ilgisi var." diye konuştu.

"Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de ilçede açık olan otellerin doluluk oranların yüzde 20'lerde olduğunu ifade etti.

Otellerde kapanmadan önce giriş yapanlar ve özel izinle gelen konukların bulunduğunu belirten Belge, "Müşteri sayımız az olabilir ama vakaların düşmesi için de bu kapanma şarttı. Sezon ortasında kapanmaktansa şu an kapanmak ve bayramı feda etmek bizim için iyi oldu sezonu kaçırmamak adına." dedi.

Türk turizminin Güvenli Turizm Sertifikası ile rakiplerinin önüne geçtiğini dile getiren Belge, sektörün Kovid-19'a karşı geçen seneye göre daha tecrübeli olduğunu dile getirdi.

Aşılamanın artmasıyla turizmin daha da rahatlayacağına inandığını belirten Belge, geçen sezon aşı olmamasına rağmen yurt dışından çok sayıda turist geldiğini hatırlattı. Belge, "Ancak şu anda tüm dünyada aşılama devam ediyor. Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı. Bunları sürekli çalan telefonlarımızdan anlıyoruz. Hazirandan sonra yerli ve yabancı turistlerin kontrollü normalleşmeyle birlikte tatile geleceklerini düşünüyoruz. İnşallah 2021'de 2020'den daha güzel rakamlara ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı
Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı
Ender görülen bitki türlerinden olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira
Ender görülen bitki türlerinden olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira
Mansur Yavaş'tan kısıtlamadan muaf olanlara güzel haber: Bayramda toplu taşıma ücretsiz
Mansur Yavaş'tan kısıtlamadan muaf olanlara güzel haber: Bayramda toplu taşıma ücretsiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: En sakin bayramı yaşayan turizmciler, sezona dair umutlarını koruyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:52:31. #1.15#

title