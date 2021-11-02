En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak da yer buldu! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

Liverpool'da takımın Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı.

TRANSFERLERİ SORGULANIYOR

Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil. Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.

The Mirror, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transferi derledi. Açıklanan listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak da yer aldı.

FİNALDEKİ HATA

Karius'un Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid maçında yaptığı hatalar halen akıllarda. Liverpool, Karius yüzünden kupayı kazanamamış ve kaleciyi Beşiktaş'a göndermişti.

OPSİYONU KULLANILMADI

Ozan Kabak içe geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Milli futbolcumuzun Liverpool performansı yeterli bulunmadı. Ozan'ın Liverpool temposuna ayak uyduramadığı yorumları yapıldı.

5- Marko Grujic

4- Dominic Salanke

3- Ozan Kabak

2- Ben Davies

1- Loris Karius

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