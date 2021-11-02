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En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak da yer buldu! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

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İngiliz medyası, Klopp'un 2015'ten bu yana Liverpool'a getirdiği futbolcuları mercek altına alarak en kötü 5 transferi belirledi. Bu 5 kişilik listede Ozan Kabak'a da yer verilirken, zirveyi eski Beşiktaşlı Karius aldı.

Liverpool'da takımın Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı.

Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil. Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.

The Mirror, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transferi derledi. Açıklanan listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak da yer aldı.

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

Karius'un Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid maçında yaptığı hatalar halen akıllarda. Liverpool, Karius yüzünden kupayı kazanamamış ve kaleciyi Beşiktaş'a göndermişti.

Ozan Kabak içe geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Milli futbolcumuzun Liverpool performansı yeterli bulunmadı. Ozan'ın Liverpool temposuna ayak uyduramadığı yorumları yapıldı.

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var5- Marko Grujic

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var4- Dominic Salanke

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var3- Ozan Kabak

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var2- Ben Davies

En kötü 5 transferi listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var1- Loris Karius

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