En kolay pasta tarifleri! Kolay ve lezzetli pasta tarifler, Pasta yapmanın püf noktaları

Hem lezzetli mi lezzetli bir pasta yemek hem de o pastayı kendiniz mi yapmak istiyorsunuz? işte bu yazımızda size en kolay pasta tarifleri ve yapılışlarını resimli olarak veriyoruz. Burada birbirinden lezzetli ve pratik pasta tariflerini bulabilirsiniz!

İnsanı mutlu etmek için bir pastadan daha güzel hiçbir şey olamaz. Sadece özel günlerde değil, canınız ne zaman isterse evdeki malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden güzel pasta tariflerini burada paylaşıyoruz. Bir dilimin asla yetmeyeceği, en güzel pastanelere taş çıkaracak kolay pasta tarifleri arasından damak zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz. İster meyveli, ister çikolatalı, ister kremalı, isterseniz de krokanlı.. Bu tariflerin kolaylığını gördükten sonra bir daha dışarıdan pasta almak istemeyecek, her özel günün yeni pasta şefi siz olacaksınız! İşte en kolay pasta tarifleri!

ÇİLEKLİ RULO PASTA

Kolay pasta tarifleri arasında olmazsa olmaz rulo pastalardır. Rulo pasta hem az malzemeli hem de pratik bir pastadır. Aşağıda Çilekli Rulo Pasta tarifi verdik, dilerseniz içerisine muz ekleyebilir ya da farklı malzemelerle de yapabilirsiniz.

Pandispanya için malzemeler:

95 gram elenmiş un

4 gram kabartma tozu

85 gram toz şeker

4 adet yumurtanın sarısı

4 adet yumurtanın beyazı

90 ml ılık su

1 paket vanilya

Pastacı kreması için malzemeler:

500 ml süt

Yarım su bardağı (100 gram) toz şeker

40 gram tereyağı

4 adet yumurtanın sarısı

40 gram un

30 gram nişasta

1 adet vanilya çubuğu (yoksa vanilya da kullanabilirsiniz)

Süslemek için:

250 gram taze çilek

50 gram pudra şekeri

Hazırlanışı:

Öncelikle pastanın pandispanyasını hazırlayalım. 4 adet yumurta kullanacağız ve bunların sarılarını ayrı, beyazlarını ayrı kullanacağız. Bunun için şekeri iki eşit parçada farklı karıştırma kaplarına ayıralım. Yumurtalarını ekleyelim ve iki karışımı da iyice kabarana kadar mikserle çırpalım.

Yumurta sarısından elde edilen karışımın içine sıvı malzemeleri alalım ve spatula yardımıyla çok da söndürmeyecek şekilde altlı üstlü karıştıralım. Daha sonra bu karışımın içine eleyerek un ve kabartma tozunu da ekleyelim. Yavaş yavaş spatula yardımıyla karıştıralım. En son aşamada da yine yavaşça yumurta beyazını da bu karışıma ekleyelim. Köpüğü sönmeyecek şekilde spatulayla karıştıralım.

Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Fırın tepsisinin altına yağlı kağıdı serelim. Pandispanya hamurunu eşit bir şekilde tepsiye dökelim ve fırına koyalım. 8-10 dakika kadar pişirelim, hafif bir renk alsa yeterli olacaktır.

Bu sırada pastacı kremasını hazırlamaya başlayalım. Tencerenin içine sütümüzü alalım ve vanilya çubuğunu ortadan kesip tanelerini süte ekleyelim. Kaynatmaya başlayalım.

Başka bir kabın içerisinde şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpalım. Nişastayı ve unu da ekleyerek çırpmaya devam edelim.

Süt kaynamaya başlayınca bir kepçe ile sütten biraz kepçeyle alıp yumurtalı karışımın içerisine ekleyelim. Burada amaç ısıları dengelemek. Daha sonra yumurtalı karışımı sütün içine ekleyelim. Muhallebi kıvamı alana kadar da karıştırmaya devam edelim. Kıvamını bulunca ocaktan alalım ve dinlendirmeye bırakalım.

Pastacı kremasını çırparak hacimlendirelim. Soğuyan pandispanya hamurunun içine kremayı eşit olacak şekilde yayalım. Çilekleri doğrayıp kremanın üzerine serpelim. . Dilerseniz çilekleri küçük küçük doğrayarak kremayla karıştırabilir ve pandispanyanın içine öyle de yayabilirsiniz.

Pandispanyayı rulo şeklinde saralım ve üzerini çilekle süsleyip, pudra şekeri serpelim ve işte bu kadar, afiyet olsun!

SACHER PASTASI YA DA ORİJİNAL ADIYLA: SACHER TORTE

Viyana tatlıları hele hele çikolatalı tatlıları tüm dünyada oldukça popülerdir. Bunlar arasında en sevilen de hiç tartışmasız "Sacher Torte". Kolay pasta tarifleri arasında Sacher Torte görünce şaşırmış olabilirsiniz. Hiç şaşırmayın. Verdiğimiz tairfle ve püf noktalarıyla bu muhteşem pastayı çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Damaklarınızda çikolata şöleni yaşamaya hazırsanız tarife geçelim!

Malzemeler:

Pastası için:

5 adet oda sıcaklığında yumurta

100 gram tereyağı

150 gram kuvertür bitter çikolata (kuvertür şart değil)

80 gram toz şeker

1 paket vanilin

110 gram un

110 gram pudra şekeri

Ganajı için:

200 gram toz şeker

125 ml. su

150 gram kuvertür bitter çikolata (kuvertür şart değil)

Marmelatı için:

500 gram taze kayısı

3 adet kayısı çekirdeği

Yarım su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Öncelikle keki hazırlayacağız. İlk olarak 5 adet yumurtanın sarılarıyla beyazlarını ayıralım. Tereyağını oda sıcaklığında yumuşamaya bırakalım ve bitter çikolatayı benmari usulü eritelim. Tereyağı eridikten sonra toz şekerle krema kıvamını bulacak şekilde mikserle çırpalım. Daha sonra teker teker yumurta sarılarını da ekleyerek çırpmaya devam edelim. iyice çırptıktan sonra erimiş çikolatayı, elenmiş unu ve kabartma tozunu da ekleyerek iyice karıştıralım.

Ayrı bir kabın içerisinde yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın ve azar azar pudra şekerini ekleyelim, çırpmaya devam edelim. Sert ve parlak bir kıvamı bulması gerekiyor. Hazırladığımız çikolatalı karışıma bu beyaz karışımın öncelikle üçte birini ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra kalanını da ekleyelim ve spatula yardımıyla köpüğü sönmeyecek şekilde hafifçe karıştıralım. Homojen bir kıvam bulunda kelepçeli kek kabının içerisine boşaltalım. 175 derece önceden ısıttığımız fırının içerisine alalım ve pişene kadar ortalama 40-45 dakika pişirelim.

Kek pişerken bir yandan da marmelada başlayalım. Kayısıları çekirdeklerinden ayıralım ve suyu, kayısının etli kısımlarını ve çekirdekleri bir sos tenceresinde yumuşayana kadar pişirelim. Pişmeye yakın şekeri de ekleyelim ve koyulaşana kadar pişirmeye devan edelim. Pişen karışımı blenderdan geçirin ve suyunu süzün.

Keki fırından alalım ve oda sıcaklığında bekletelim. Soğuyunca iki eşit parçaya bölelim. Hazırladığımız marmeladı kekin ortasına bolca sürelim ve iki parçayı tekrar birleştireşim. Kekin dışına da marmelat sürdükten sonra dolapta dinlendirelim.

Şimdi ganajı da hazırlayabiliriz. Bir tencerenin içerisine suyu ve şekeri alalım ve koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatalım. Sıcak şerbeti bitter çikolatanın üstüne dökelim ve karıştıralım. Topaklanma kalmayana kadar karıştırmaya devam edelim.

Daha sonra sıcak ganajı pastanın üzerine dökelim ve pastayı en az 1 saat çikolata soğuyana kadar buzdolabında dinlendirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KOLAY TİRAMİSU TARİFİ

En güzel İtalyan tatlılarından biri olan tiramisunun da yapması kolay, lezzeti olay bir tarifini sizinle paylaşacağız. Kahvenin ve kremanın o mükemmel uyumuna şahit olmak isterseniz hadi başlayalım!

Malzemeler:

1 adet pandispanya keki

Kreması için:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

200 gram mascarpone peyniri (yoksa labne de olur)

Islatmak için:

Yarım su bardağı sıcak su

Toz kahve (granül kahve ya da filtre kahve de olur)

Üzeri için:

Kakao

Hazırlanışı:

Öncelikle krema için şeker, un, süt ve yumurtayı çırpalım ve bir tencereye alalım. Kaynayıncaya kadar ocakta karıştırarak pişirelim. Kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve ılıması için bir kenarda dinlendirelim.

Yaklaşık 15 dakika bekleyip ılıdıktan sonra peynirini ilave edelim ve mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım.

Bir tarafta da sıcak suya kahveyi hazırlayalım. Kahve normal şekersiz ve sütsüz filtre kahve/nescafe olacaktır.

Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını yerleştirelim ve kahvenin yarısı ile keki ıslatalım. Üzerine kremanın yarısını ilave edelim vekalan kahve ile üst katı da ıslatıldıktan sonra ikinci katını kapatalım.

Kalan kremayı pastanın üzerine dökelim. Pastanın üzerini ve kenarlarını güzelce kapatalım. Servis için de bir süzgeç ile toz kakaoyu pastanın üstüne serpelim. Birkaç saat buzdolabında dinlendikten sonra servise hazır! Afiyet olsun.

MOZAİK PASTA

Hem çok lezzetli hem de en pratik pasta! Yaz günlerinde buzluktan çıkardığımızda da en ferah pasta! İşte tam kıvamında ve lezzetinde kolay mozaik pasta tarifi!

Malzemeler:

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı antep fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kakao (daha yoğun bir çikolata tadı isterseniz kakaoyu azaltıp eritilmiş bitter çikolata da ekleyebilirsiniz)

Yarım çay bardağı toz şeker (isteğe göre 1 çay bardağı pudra şekeri de olabilir)

1 su bardağı süt

Yapılışı: