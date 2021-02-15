En iyi kripto para hangisi? İşte Bitcoin dışında 10 önemli kripto para

Bu yazımızda, hangi kripto para alınmalı, gelecek vaat eden kripto paralar hangileri, hangi kripto para alınır, hangi kripto paraya yatırım yapmalı gibi soruları son dönemlerde aranan başlıklar arasında yer almaya başladı. Peki, en iyi kripto para hangisi?

Bitcoin, merkezi olmayan bir eşler arası ağ üzerine inşa edilmiş bir kripto para dalgası yaratan bir trend belirleyici olmadı, aynı zamanda kripto para birimleri için fiili standart haline geldi ve sürekli büyüyen bir takipçi ve yan kuruluşlar lejyonuna ilham veriyor.

BİTCOİN DIŞINDAKİ 10 ÖNEMLİ KRİPTO PARA

Bitcoin, kripto para birimleri dünyasında yaygın olarak bir öncü olarak görülürken, analistler, BTC dışındaki tokenleri değerlendirmek için birçok yaklaşım benimsiyor. Örneğin analistlerin, madeni paraların piyasa değeri açısından birbirlerine göre sıralanmasına büyük önem atfetmeleri yaygındır. Bunu hesabımıza dahil ettik, ancak listeye bir dijital jetonun dahil edilmesinin başka nedenleri de var.

1. Ethereum (ETH)

Listemizdeki ilk Bitcoin alternatifi olan Ethereum , Akıllı Sözleşmelerin ve Merkezi Olmayan Uygulamaların (DApp) herhangi bir kesinti, dolandırıcılık, kontrol veya üçüncü bir tarafın müdahalesi olmadan oluşturulmasını ve çalıştırılmasını sağlayan merkezi olmayan bir yazılım platformudur . Ethereum'un arkasındaki amaç, milliyeti, etnik kökeni veya inancı ne olursa olsun, dünyadaki herkesin ücretsiz erişebileceği merkezi olmayan bir finansal ürünler paketi oluşturmaktır. Devlet altyapısı ve eyalet kimliği olmayanlar banka hesaplarına, kredilere, sigortaya veya diğer çeşitli finansal ürünlere erişebildiğinden, bu özellik bazı ülkelerdekiler için sonuçları daha zorlayıcı hale getirir.

Ethereum'daki uygulamalar, platforma özel kriptografik jetonu olan ether üzerinde çalıştırılır. Ether, Ethereum platformunda dolaşmak için bir araç gibidir ve çoğunlukla Ethereum içinde uygulamalar geliştirmek ve çalıştırmak isteyen geliştiriciler tarafından ya da şimdi, eter kullanarak diğer dijital para birimlerini satın almak isteyen yatırımcılar tarafından aranmaktadır. 2015 yılında piyasaya sürülen Ether, şu anda Bitcoin'den sonra piyasa değeri açısından en büyük ikinci dijital para birimidir, ancak önemli bir farkla baskın kripto para biriminin gerisinde kalmaktadır. Ocak 2021 itibariyle, Ether'in piyasa değeri, Bitcoin'in büyüklüğünün kabaca% 19'u.

Ethereum, 2014 yılında, ezici bir yanıt alan ether için bir ön satış başlattı; bu, ilk madeni para arzı (ICO) çağının başlamasına yardımcı oldu . Ethereum'a göre, "hemen hemen her şeyi kodlamak, merkezden uzaklaştırmak, güvenli hale getirmek ve ticaret yapmak" için kullanılabilir. 2016'da DAO'ya yapılan saldırının ardından Ethereum, Ethereum (ETH) ve Ethereum Classic (ETC) olarak ikiye ayrıldı. Ocak 2021 itibariyle, Ethereum (ETH) 138,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 1,218,59 dolarlık bir token başına değerine sahipti.

2021'de Ethereum, fikir birliği algoritmasını iş kanıtı'ndan risk kanıtı'na değiştirmeyi planlıyor. Bu hareket, Ethereum'un ağının kendisini çok daha az enerji ve iyileştirilmiş işlem hızı ile çalıştırmasına izin verecek. Teminat kanıtı, ağ katılımcılarının ağda kendi eterlerini "hisselerine" izin verir. Bu süreç, ağın güvenliğini sağlamaya ve gerçekleşen işlemleri işlemeye yardımcı olur. Bunu yapanlar faiz hesabına benzer şekilde ödüllendirilir. Bu, madencilerin işlemleri işlemek için daha fazla Bitcoin ile ödüllendirildiği Bitcoin'in çalışma kanıtı mekanizmasına bir alternatiftir.

2. Litecoin (LTC)

2011'de piyasaya sürülen Litecoin , Bitcoin'in izinden giden ilk kripto para birimleri arasındaydı ve genellikle "Bitcoin'in altınına gümüş" olarak anıldı. Bir MIT mezunu ve eski Google mühendisi olan Charlie Lee tarafından oluşturuldu. Litecoin, herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmeyen açık kaynaklı bir küresel ödeme ağına dayanır ve tüketici sınıfı CPU'ların yardımıyla kodu çözülebilen bir iş kanıtı olarak "scrypt" kullanır. Litecoin birçok yönden Bitcoin'e benzese de, daha hızlı blok oluşturma oranına sahiptir ve bu nedenle daha hızlı işlem onay süresi sunar. Geliştiriciler dışında, Litecoin'i kabul eden giderek artan sayıda tüccar var. Ocak 2021 itibarıyla Litecoin, 10.1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 153.88 dolarlık bir token başına değerine sahipti ve bu da onu dünyanın altıncı en büyük kripto para birimi haline getirdi.

3. Cardano (ADA)

Cardano, mühendisler, matematikçiler ve kriptografi uzmanları tarafından araştırmaya dayalı bir yaklaşımla oluşturulan bir "Ouroboros kanıt kanıtı" kripto para birimidir. Proje, Ethereum'un ilk beş kurucu üyesinden biri olan Charles Hoskinson tarafından kuruldu. Ethereum'un gittiği yönle ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşadıktan sonra ayrıldı ve daha sonra Cardano'nun oluşturulmasına yardım etti.

Cardano'nun arkasındaki ekip, kapsamlı deneyler ve hakemli araştırmalarla blok zincirini oluşturdu. Projenin arkasındaki araştırmacılar, çeşitli konularda blok zincir teknolojisi hakkında 90'dan fazla makale yazdı. Bu araştırma Cardano'nun bel kemiğidir.

Bu titiz süreç nedeniyle, Cardano, diğer büyük kripto para birimlerinin yanı sıra, kanıtı emsalleri arasında öne çıkıyor gibi görünüyor. Cardano, blok zincirinin daha fazlasını yapabileceği söylendiği için "Ethereum katili" olarak da adlandırıldı. Bununla birlikte, Cardano hala erken aşamalarında. Ethereum'u kanıtı kanıtı fikir birliği modeline yenmiş olsa da, merkezi olmayan finansal uygulamalar açısından hala uzun bir yolu var.

Cardano, Ethereum'a benzer şekilde merkezi olmayan finansal ürünler oluşturarak dünyanın finansal işletim sistemi olmayı ve diğer şeylerin yanı sıra zincir birlikte çalışabilirlik, seçmen dolandırıcılığı ve yasal sözleşme takibi için çözümler sunmayı hedefliyor. Ocak 2021 itibariyle Cardano, 9,8 milyar dolarlık piyasa değerine ve 0,31 dolara bir ADA işlemine sahip.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot, diğer blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirlik sağlamayı amaçlayan benzersiz bir hisse kanıtı kripto para birimidir. Protokolü, sistemlerin tek bir çatı altında birlikte çalışmasına izin vermek için izinli ve izinsiz blok zincirlerinin yanı sıra oracle'ları bağlamak için tasarlanmıştır.

Polkadot'un temel bileşeni, değişen ağların birlikte çalışmasına izin veren röle zinciridir. Ayrıca, belirli kullanım durumları için kendi yerel simgeleri ile "parachain" veya paralel blok zincirlerine izin verir.

Bu sistemin Ethereum'dan farklı olduğu yer, Polkadot'ta sadece merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak yerine, geliştiricilerin Polkadot zincirinin zaten sahip olduğu güvenliği kullanırken kendi blok zincirlerini oluşturabilmeleridir. Ethereum ile geliştiriciler yeni blok zincirleri oluşturabilirler, ancak yeni ve daha küçük projeleri saldırıya açık bırakabilecek kendi güvenlik önlemlerini oluşturmaları gerekir, çünkü bir blok zinciri ne kadar büyükse, o kadar fazla güvenliğe sahiptir. Polkadot'taki bu kavram paylaşılan güvenlik olarak bilinir.

Polkadot, Ethereum projesinin temel kurucularının bir başka üyesi olan ve projenin geleceği hakkında farklı görüşlere sahip olan Gavin Wood tarafından yaratıldı. Ocak 2021 itibariyle, Polkadot 11,2 milyar dolarlık piyasa değerine ve 12,54 dolara bir DOT işlemine sahip.

5. Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) , orijinal Bitcoin'in en eski ve en başarılı hard forklarından biri olduğu için altcoin tarihinde önemli bir yere sahiptir . Kripto para dünyasında, geliştiriciler ve madenciler arasındaki tartışmalar ve tartışmalar sonucunda bir çatallanma meydana gelir. Dijital para birimlerinin merkezi olmayan doğası nedeniyle, eldeki token veya madeni paranın temelini oluşturan kodda toptan değişiklikler genel fikir birliğine bağlı olarak yapılmalıdır; bu işlemin mekanizması belirli kripto para birimine göre değişir.

Farklı gruplar bir anlaşmaya varamadığında, bazen dijital para birimi bölünür, orijinal zincir orijinal koduna sadık kalır ve yeni zincir, kodundaki değişikliklerle birlikte önceki madalyonun yeni bir sürümü olarak hayata başlar.

BCH, bu bölünmelerden birinin sonucu olarak 2017 yılının Ağustos ayında hayatına başladı. BCH'nin yaratılmasına yol açan tartışma, ölçeklenebilirlik meselesiyle ilgiliydi; Bitcoin ağının blok boyutunda bir sınırı vardır: bir megabayt (MB). BCH, blok boyutunu bir MB'den sekiz MB'ye çıkarır; fikir, daha büyük blokların kendi içinde daha fazla işlem tutabileceği ve bu nedenle işlem hızının artacağı fikridir. Ayrıca, blok alanını etkileyen Ayrılmış Tanık protokolünün kaldırılması da dahil olmak üzere başka değişiklikler de yapar. Ocak 2021 itibariyle, BCH 8,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve token başına 513,45 dolar değerine sahipti.

6. Stellar (XLM)

Stellar, finansal kurumları büyük işlemler amacıyla birbirine bağlayarak kurumsal çözümler sunmak için tasarlanmış açık bir blok zinciri ağıdır. Bankalar ve yatırım firmaları arasında, genellikle birkaç gün süren, bir dizi aracı kurum arasındaki ve epeyce paraya mal olan devasa işlemler, artık aracılar olmadan neredeyse anında yapılabilir ve işlemi yapanlar için çok az maliyeti vardır.

Stellar kendisini kurumsal işlemler için kurumsal bir blok zinciri olarak konumlandırmış olsa da, yine de herkes tarafından kullanılabilen açık bir blok zinciridir. Sistem, herhangi bir para birimi arasında sınır ötesi işlemlere izin verir. Stellar'ın yerel para birimi Lümen'tir (XLM). Ağ, kullanıcıların ağ üzerinde işlem yapabilmek için Lumens'e sahip olmasını gerektirir.

Stellar, Ripple Labs'ın kurucu üyesi ve Ripple protokolünün geliştiricisi Jed McCaleb tarafından kuruldu. Sonunda Ripple ile olan rolünü bıraktı ve Stellar Geliştirme Vakfı'nı kurmaya devam etti. Stellar Lumens 6,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve Ocak 2021 itibarıyla 0,27 dolar değerinde.

7. Chainlink

Chainlink, Ethereum'dakiler gibi akıllı sözleşmeler ile bunun dışındaki veriler arasındaki boşluğu dolduran merkezi olmayan bir oracle ağıdır. Blok zincirleri, dış uygulamalara güvenilir bir şekilde bağlanma yeteneğine sahip değildir. Chainlink'in merkezi olmayan oracle'ları, akıllı sözleşmelerin dış verilerle iletişim kurmasına izin verir, böylece sözleşmeler Ethereum'un kendisinin bağlanamayacağı verilere dayalı olarak yürütülebilir.

Chainlink'in blogu , sistemi için bir dizi kullanım durumunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Açıklanan birçok kullanım durumundan biri, belirli şehirlerde meydana gelen kirlilik veya yasadışı frengiye karşı su kaynaklarını izlemek olacaktır. Şirket tüketimini, su tablolarını ve yerel su kütlelerinin seviyelerini izlemek için sensörler kurulabilir. Bir Chainlink oracle'ı bu verileri izleyebilir ve doğrudan akıllı bir sözleşmeye aktarabilir. Akıllı sözleşme, para cezalarını uygulamak, şehirlere sel uyarıları göndermek veya oracle'dan gelen verilerle bir şehrin suyunun çok fazlasını kullanan şirketlere fatura düzenlemek için ayarlanabilir.

Chainlink, Steve Ellis ile birlikte Sergey Nazarov tarafından geliştirildi. Ocak 2021 itibariyle, Chainlink'in piyasa değeri 8,6 milyar dolar ve bir LINK 21,53 dolar değerinde.

8. Binance Coin (BNB)

Binance Coin, Binance Borsasında alım satımla ilgili ücretler için bir ödeme yöntemi olarak çalışan bir yardımcı kripto para birimidir. Jetonu takas için ödeme aracı olarak kullananlar indirimli işlem yapabilirler. Binance Coin'in blok zinciri aynı zamanda Binance'in merkezi olmayan borsasının üzerinde çalıştığı platformdur. Binance borsası Changpeng Zhao tarafından kuruldu ve borsa, ticaret hacimlerine göre dünyada en çok kullanılan borsalardan biridir.

Binance Coin, başlangıçta Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 belirteciydi. Sonunda kendi ana ağını başlattı. Ağ, bir teminat kanıtı fikir birliği modeli kullanır. Ocak 2021 itibarıyla Binance 6,8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve bir BNB 44,26 dolar değerinde.

9. Tether (USDT)

Tether, dalgalanmayı azaltmak için piyasa değerini bir para birimine veya başka bir harici referans noktasına sabitlemeyi amaçlayan bir grup sözde stabilcoin , kripto para birimlerinin ilk ve en popülerlerinden biriydi . Çoğu dijital para birimi, hatta Bitcoin gibi büyük olanlar bile, sık sık dramatik dalgalanma dönemleri yaşadığından, Tether ve diğer sabit paralar, aksi takdirde temkinli olabilecek kullanıcıları çekmek için fiyat dalgalanmalarını yumuşatmaya çalışır. Tether'in fiyatı doğrudan ABD dolarının fiyatına bağlıdır. Sistem, kullanıcıların diğer kripto para birimlerinden ABD dolarına, gerçekte normal para birimine dönüştürmekten daha zamanında daha kolay bir şekilde transfer yapmalarına olanak tanır.

2014 yılında piyasaya sürülen Tether, kendisini "fiat para birimlerinin dijital bir şekilde kullanımını kolaylaştırmak için tasarlanmış, blok zinciri etkin bir platform" olarak tanımlıyor. Etkili bir şekilde, bu kripto para birimi, bireylerin geleneksel para birimlerinde işlem yapmak için bir blok zinciri ağı ve ilgili teknolojileri kullanmalarına izin verirken, genellikle dijital para birimleriyle ilişkili dalgalanma ve karmaşıklığı en aza indirir. Ocak 2021'de Tether, 24,4 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ve 1,00 dolarlık token değeri ile piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimiydi.

10. Monero (XMR)

Monero , güvenli, özel ve izlenemez bir para birimidir. Bu açık kaynaklı kripto para birimi Nisan 2014'te piyasaya sürüldü ve kısa süre sonra kriptografi topluluğu ve meraklıları arasında büyük ilgi gördü. Bu kripto para biriminin gelişimi tamamen bağış temelli ve topluluk odaklı. Monero, ademi merkeziyetçilik ve ölçeklenebilirliğe güçlü bir odaklanma ile piyasaya sürüldü ve "halka imzaları" adı verilen özel bir teknik kullanarak tam bir gizlilik sağlıyor.

Bu teknikle, en az bir gerçek katılımcı içeren bir grup kriptografik imza ortaya çıkar, ancak hepsi geçerli göründüğü için gerçek olan izole edilemez. Bunun gibi istisnai güvenlik mekanizmaları nedeniyle Monero, kötü bir üne sahip bir şey geliştirdi - dünya çapındaki suç operasyonlarıyla bağlantılı. Bu, anonim olarak suç işlemlerini yapmak için birincil aday olsa da, Monero'nun doğasında bulunan gizlilik, aynı zamanda dünyadaki baskıcı rejimlerin muhaliflerine de yardımcı oluyor. Ocak 2021 itibariyle, Monero 2,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 158,37 dolarlık bir token başına değere sahipti.