En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:03
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,35 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,35 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3068511,50
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0101531,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4407211,35
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4695831,13
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4075441,01
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0253491,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,1263490,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1617980,89
TEB Portföy Altın Fonu0,1073310,82
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0604010,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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