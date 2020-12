En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,35 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.