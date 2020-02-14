En çok paylaşılan şarkı oldu...

14.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:53

Youtube Trend videolarda ilk 3'e giren "Benim Hikayem" ile zirve de olan Gülben Ergen müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Ergen, şarkının yayınlandığı günden itibaren sosyal medya da da en çok paylaşılan şarkı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Gülben Ergen, "Dinleyen ve paylaşan herkese binlerce kere teşekkür ederim. Sezen Aksu şarkılarının hikayelerinden ne kadar bahsedebiliriz bilmiyorum. Dinleyince birinci hedefi insanın kalbine, yüreğine dokunması hatta delip geçmesi. Tüm Sezen Aksu şarkılarında olduğu gibi "Bu Benim Hayatım" iki yıl önce ilk dinlediğim anda beni çok etkileyen bir şarkı oldu. Şarkıyı okurken iyi bir yorum çıkarabilmek için bayağı kendimi zorladığımı ve çok çalıştığımı söyleyebilirim. Sezen Aksu'nun stüdyosunda defalarca tekrar ederek okuduğum bir şarkı. Aşkı da ayrılığı da en güzel anlatan Sezen Aksu bence." dedi.

Kaynak: Bültenler