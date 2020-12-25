EN BÜYÜK HEDEFİ MİS KOKULARLA MUTLULUK KATMAK

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden İrem Atay, sanat ve estetik bakış açısını işe çevirdi. Şimşeğin en karanlık anda bile tüm doğayı aydınlatmasından esinlenen Atay, kurduğu mum markası Feu du Ciel ile ticaret hayatında da farkını ortaya çıkardı

Pandemi dönemini evlerinde geçiren insanların günlerini zevkli bir ambiyansa dönüştüren el yapımı özel tasarım mumların özelliğiyse yakıldığında ortama yanan şömine hissiyatı veriyor olması. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinen Atay, en büyük hedefinin; tüm insanların hayatına mis kokularla mutluluk katmak ve yaşayacakları en güzel anılara eşlik etmek olduğunu söyledi. İrem Atay, doğa olaylarına atıfta bulunarak tasarladığı Light Pillars, Grand Canyon, Aurora Borealis, Volcano ve Fairy Chimney adındaki 5 özel kokulu mumu bulunduğu ortamı özel kılmak isteyenlerin beğenisine sunuyor

Kaynak: Snob Magazin