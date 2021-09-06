Emre Savaş kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Vahit Emre Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Emre Savaş kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Vahit Emre Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Emre Savaş kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Vahit Emre Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Emre Savaş geliyor. Peki, Vahit Emre Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

Vahit Emre Savaş'ın boyu kaç? Emre Savaş kaç yaşında? Emre Savaş nereli? Emre Savaş aslen nereli? Emre Savaş hangi bölgede oynuyor? Emre Savaş evli mi? Emre Savaş sevgilisi kimdir? Emre Savaş doğum tarihi kaç?

EMRE SAVAŞ KİMDİR?

Vahit Emre Savaş (d. 7 Mart 1995, Ankara), Türk voleybolcudur.

Voleybola TVF Spor Lisesi'nde başladı. 2009'da yıldız kategorisinde milli oldu. 2013'te Çankaya Belediyespor'a, 2014'te Ziraat Bankası'na transfer oldu. 2019'da Galatasaray'da oynayamaya başladı. Altın Avrupa Ligi'nin En İyi Orta Oyuncu ödülünü aldı. CEV Altın Avrupa Ligi'nin Rüya Takımı'na seçildi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Vahit Emre Savaş'ın İnstagram'da 19 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@vahitemresavas7" adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Vahit Emre Savaş istatistikleri: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  • Pozisyon : Orta Oyuncu
  • Doğum Tarihi : 07/03/1995
  • Kilo : 96 kg
  • Boy : 203 cm
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Emre Savaş kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Vahit Emre Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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