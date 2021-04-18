Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında Szalai ile durumu eşitledi! Canlı anlatım

Süper Lig'de 35. haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor. 4 maçtır kaybetmeyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılıp zirve takibini fire vermeden sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise sürpriz peşinde. Bu maç öncesinde Emre Belözoğlu, sakatlanan Altay yerine Harun, Gökhan yerine de Nazım'ı sürdü. Luiz Gustavo yine kulübeye çekildi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 2-2'lik beraberliğinde avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 3 puan arıyor. Başakşehir de alt sıraların ateşinden kurtulmak için güçlü rakibine karşı mücadele veriyor. Bu maç öncesinde Kanarya'da Altay Bayındır şoku yaşandı. Genç kalecinin bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Altay, sezonu kapattı ve yerine kalan haftalarda Harun Tekin görev yapacak. Sağ bekte ise sakatlanan Gökhan'ın yerine Nazım görev alacak.

8 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Irfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle bu maçta kadroda yer almadı.

MESUT ÖZİL İYİLEŞTİ AMA ALINMADI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından değerlendirilmedi. Belözoğlu, Mesut'u hazır bulmadığı için kadroya almadı. Mesut Özil, son olarak Süper Ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Enner Valencia

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Mahmut, Cemali, Ndayishimiye, Tolga, Vişça, Aleksic, GiulianoCrivelli

CANLI ANLATIM

D.A.Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. 1-1

39'GOL Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topu Szalai yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-1

38'Sosa'nın kaleye gönderdiği serbest vuruşta Visca'dan seken top kornere gitti.

35'SON ANDA! Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Valencia ceza alanına girer girmez vurdu Youssouf son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

34'SON ANDA! Fenerbahçe atağında ceza alanında topla buluşan Pelkas rakibinden kurtulup kaleyi düşündü köşeye giden topta Volkan gole izin vermedi.

31'Başakşehir'de Cemali devam edemiyor, Uğur Uçar oyunda.

24'Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın ceza alanına ortası kaleci Volkan'da kaldı.

23'Caner'in sol kanattan kullandığı kornerde Serdar ceza alanında kafayı vurdu top üstten auta gitti.

22'Fenerbahçe'nin baskıyla kazandığı topla sağ kanatta buluşan İrfan'ın ortası savunmadan sekerek kornere gitti.

20'Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan'ın ortası kaleci Volkan'da kaldı.

18'Fenerbahçe'de Mert Hakan itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

17'GOL Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

17'Fenerbahçe sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerden sonuç alamadı.

12'AZ FARKLA! Tolga'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

8'Sağ çaprazda topla buluşan Sosa'nın ortasına Mert dokunamayınca top auta gitti.

7'Fenerbahçe atağında Ozan ceza alanı dışından şansını denedi top savunmadan geri döndü.

6'Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanatta yaptığı baskıyla topu kazanda çaprazdan ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca Volkan'da kaldı.

6'Ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Sosa topu uzaklaştırdı.