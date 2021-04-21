Emetli çocuklar Gülten Dayıoğlu ile çevrim içi buluştu
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Emetli çocuklar Gülten Dayıoğlu ile çevrim içi buluştu

Emetli çocuklar Gülten Dayıoğlu ile çevrim içi buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevrim içi olarak "Gülten Dayıoğlu ile Söyleşi" programı düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevrim içi olarak "Gülten Dayıoğlu ile Söyleşi" programı düzenlendi.

Emet ilçesi doğumlu olan ünlü çocuk kitabı yazarı Gülten Dayıoğlu ile söyleşi programı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen'in ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Süleyman Özsu yaptı.

Yazar Dayıoğlu, öğrencilerden gelen soruları ayrıntılı bir şekilde cevapladı. Dayıoğlu, başarılı bir yazar olmak isteyen öğrencilere ilk olarak bol bol kitap okumalarını, dünyaya gören gözlerle bakıp araştırmacı ve meraklı bir yaşam tarzı benimsemelerini tavsiye etti. Çok yakında okurlarıyla buluşacak olan yeni kitabının müjdesini veren Dayıoğlu, başarının asla tesadüf olmadığını, hayatta başarının en büyük sırrının istikrarlı bir tutum göstererek çok çalışmak olduğunu ifade etti. Kendisinin 86 yaşında olduğunu ve öğrencilik yıllarından bugüne kadar hiç durmadan okuyup çalıştığını belirten Dayıoğlu, "Emet'te geçen çocukluk günlerime ait anılarım çok. Özellikle aşağı hamam yolundan geçerken duyduğum iğde ağaçlarının çiçek kokularını hala hissederim. Emetli olmakla duyduğum gururu her fırsatta dile getiririm" dedi.

Ünlü yazar, "Sizi en çok hangi ödül veya hangi olay mutlu etti?" sorusu üzerine Emet'te bir caddeye kendisinin adının verilmesinin kendisini en çok onurlandıran ödül olarak gördüğünü söyledi. - KÜTAHYA

Emetli çocuklar Gülten Dayıoğlu ile çevrim içi buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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