Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

29.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:55
Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin çatı katında ölü bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin çatı katında ölü bulundu.

Olay, Çorum'da Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun keser istemesi üzerine tek katlı gecekondunun çatı katına çıkan emekli öğretmen Haydar Doğualp uzun süre aşağıya inmedi Bunun üzerine çatı katına çıkan eşi, kocasını yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:55:29. #1.14#
title