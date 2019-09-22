22.09.2019 18:50

Emekli müdür ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli-Bozdoğan karayolunda zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden emekli müdür ve eşi sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, saat dün akşam 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; emekli öğretmen Ahmet Emin Sıdar yönetimindeki 09 E 9595 plakalı otomobil, Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halindeyken aynı yöne seyir halinde olan ve ışık tertibatı olmadığı iddia edilen balya makinesi çeken 09 RD 877 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sıdar'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçince Nazilli'den Bozdoğan yönüne gitmekte olan Tevfik Koray Gün idaresindeki 09 PH 843 otomobil ve Sezai Baş'ın kullandığı 09 U 4907 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlardan fırlayan yaralılardan Ahmet Emin Sıdar olay yerine hayatını kaybederken; Sıdar'ın eşi Kübra Sıdar ile diğer iki otomobillerde bulunan Tevfik Koray Kün, Gözde Kün ve 8 aylık kızları Arya Kün, Sezai Baş ile Gülderen Baş isimli 6 yaralı ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 4 yaralıdan birisi olan Kübra Sıdar, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden, Bozdoğan'daki çeşitli okullarda müdürlük yapan ve en son 2016 yılında Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü iken emekliye ayrılan Ahmet Emin Sıdar ve eşi Kübra Sıdar, Bozdoğan Çarşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Karabağlar Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, aile yakınları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA