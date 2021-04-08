Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde ilkokul mezunu emekli madenci Hüseyin Eroğlu (57), orman işçilerinin yaşadığı zorluğu görünce traktörün arkasına monte edilen odun kırıcı makine yaptı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde ilkokul mezunu emekli madenci Hüseyin Eroğlu (57), orman işçilerinin yaşadığı zorluğu görünce traktörün arkasına monte edilen odun kırıcı makine yaptı. Atık malzemelerden yapılan makine, ormancıların ağaçları kesme ve istiflemesinde üretimi yarı oranda arttırdı.

Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde yaşayan emekli maden işçisi Hüseyin Eroğlu, orman işçilerinin ağaçları budama ve kesme işlerinde yaşadıkları zorlukları görünce makine yapmaya karar verdi. Evinin altını atölyeye çeviren Eroğlu, traktörüne otomobil şaftı ekleyerek atık malzemelerden makine yaptı. Makineyi traktörün arkasına monte eden Eroğlu, ormanda çalışan 10 kişinin işini makinesiyle yapmaya başladı. Ağaçları traktörün arkasındaki makine yardımıyla kesen Eroğlu, işçilerin hem zamandan kazanmasını sağladı hem de üretimi arttırdı. Orman işçilerine ücretsiz yardımına koşan Eroğlu, destek verilmesi halinde seri üretime geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Hüseyin Eroğlu, makinenin Türkiye'deki tüm orman işçilerinin yararına olduğunu belirterek, "Mekanizmasını torna atölyesinde yaptırdım. Büyük küçük ağaçları burada parçalayabilirsiniz. Ormanda gücünüz yetmediği ağaçları bunda kesebilirsiniz. İnsanlar yorulmuyor, randıman artıyor. Dünyanın en sert ağacını parçalar. Atık malzemelerden yaptım. Şimdi çamaşır makinesinden elektriklisini yapacağım. Genelde Rusya'da yaygın kullanılıyor. Normalde 3 bin liraya mal olur. Ben bin liraya mal ettim. Komşularımıza da yardım ediyorum. Yaşlıların odunlarını bununla kesiyorum" dedi.

Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı
Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı
Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı
Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı
Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Ümit Öztürk Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emekli madenci, ormancılar için makine yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:30:47. #1.16#
title