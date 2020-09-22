Emekli maaşı artacak mı? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Hangi ayda emekli maaşı artacak mı? Emekli maaşları ne kadar artacak? Her yıl Ocak ve Eylül aylarında emekli maaşlarına zam yapılır. Bu yıl Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketine göre emekli maaşı ne kadar olacak? emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

Merkez Bankası Eylül beklentisine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. Peki, emekli mamaşlarıne kadar olacak? Emekli maaşları hangi ay artacak? EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK? Merkez Bankası Eylül beklentisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak. EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ARTACAK? 2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Kaynak: Haberler.com