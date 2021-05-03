Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak?
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Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak?
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Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu yıl emekli ikramiyelerde artış yaşandı. Peki, Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu yıl emekli ikramiyelerde artış yaşandı. Peki, Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek. Son dakika: Enflasyon oranında zam yapılarak 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. İkramiyeler SSK emeklileri için 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ise 7 Mayıs'ta hesaplarda olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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