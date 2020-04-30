Emekli emniyet müdürün naaşı Türk bayraklı tabutla toprağa verildi Emekli emniyet müdürün naaşı Türk bayraklı tabutla toprağa verildi Denizli'de evinde ölü bulunan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Göngör, Türk bayrağına sarılı tabutla toprağa verildi.

Emekli emniyet müdürün naaşı Türk bayraklı tabutla toprağa verildi

DENİZLİ - Denizli'de evinde ölü bulunan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Göngör, Türk bayrağına sarılı tabutla toprağa verildi. Göngör'ün, kesin ölüm sonucu otopsi raporu sonucunda belli olacak.

Olay, dün Pamukkale ilçesinde evindeki odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden emekli emniyet müdürlerinden Ali İhsan Göngör'ün aile üyeleri, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör'ün öldüğünü belirledi. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Güngör'ün cansız bedeni işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güngör'ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra 49 yaşında emekli olduğu ve ardından Denizli'ye yerleştiği öğrenildi.

Asri Mezarlık İçi Caminde kılınan cenaze namazına Emniyet birimlerin ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ise gözlerden kaçmadı. Kılınan cenaze namazının ardından emekli emniyet müdürünün naaşı Kayhan Mezarlığına defin edildi. Güngör'ün kesin ölüm nedeni ise otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA