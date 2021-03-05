Emanet köpeğin ölümüne yol açtığı öne sürülen şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğin ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli hakkında "sahipli mala zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğin ölümüne yol açtığı öne sürülen şüpheli hakkında "sahipli mala zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya'daki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı V.U'ya teslim etti.

Sabaha karşı S.T'nin oğlu U.S'yi arayan komşuları, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.

Suçlamayı kabul etmedi

Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddianamede yer alan ifadesine göre, suçlamayı kabul etmeyen V.U, köpeğin temizliğini ıslak mendille yaptığını, tuvalet eğitimi olmayan hayvanın koktuğunu, tam temizlenmediğini düşündüğü köpeği banyoda yıkadığını, ardından havlu ile kuruladığını öne sürdü.

Köpek teras katında oynarken bir gürültü duyduğunu, kontrol ettiğinde katlanabilir çamaşır askılığının düştüğünü gördüğünü anlatan V.U, "Hayvanı temizledikten sonra yattım. Öncesinde bir sorun yoktu. Saat 06.00 sıralarında eve polis gelene kadar uyudum. Komşuların iddia ettiği gibi köpek sesi duymadım. Köpeği eziyet ederek öldürmedim." diye kendini savundu.

Uzlaşmayı kabul etmeyince dava açıldı

İddianamede, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen raporlara da yer verildi. Raporda ölümün travma sonrası hayvanın iç organlarında meydana gelen kanamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.

Delillerin şüpheli hakkında dava açılmasına yeterli olduğuna karar veren Cumhuriyet savcısı, "sahipli mala zarar verme" suçunun kanun gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Uzlaştırma savcısı ise tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirterek, şüpheli V.U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi.

İddianame Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl