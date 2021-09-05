Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı? 2021 Elmalı Yağlı Güreşleri kazananı hangi başpehlivan oldu? Yarışlar ne zaman başladı, bitti mi?

Elmalı'da bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 3 Eylül Cuma - 5 Eylül Cumartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bugün Elmalı Yağlı Güreşleri'nde final maçı oynanacak. Peki, Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kim kazandı? 2021 Elmalı Yağlı Güreşleri kazananı hangi başpehlivan oldu? Yarışlar ne zaman başladı, bitti mi? İşte detaylar...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Müsabakalar öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü yapıldı. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı. Peki, 2021 Elmalı Yağlı Güreşleri kazananı hangi başpehlivan oldu? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.

Müsabakalar öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü yapıldı. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı.

İlk gün alt boyların mücadele ettiği güreşler, 5 Eylül Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 669 yıldır devam eden Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemediğini hatırlattı.

Güreşlerin bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesinden dolayı büyük bir sevinç, mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Öztürk, güreşçilere başarılar diledi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2021 ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ KİM KAZANDI?

Elmalı Yağlı Güreşleri 3-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Henüz final müsabakası oynanmadı.

2021 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz Erken veda etti. İsmail Koç ile karşılaşan Ali Gürbüz turnuvaya erken veda etti.

Son Dakika : İsmail Balaban finale çıktı!

FİNAL MAÇI : İSMAİL BALABAN - YUSUF CAN ZEYBEK

Final maçı başladı! Şampiyon birazdan belli olacak.

KAZANAN : İSMAİL BALABAN

Final müsabakasında kazanan isim İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban 2021 Elmalı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu!

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE İSMAİL BALABAN VAR MI?

Survivor 2021'in şampiyonu ünlü pehlivan İsmail Balaban, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde boy gösteriyor. Balaban'ı zorlu mücadeleler öncesinde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Survivor'dan takım arkadaşları İlayda Şeker, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan, ünlü pehlivana destek için maçları izlemeye geldi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Survivor 2021'in kazananı ünlü pehlivan İsmail Balaban'da bu güreşlerde kemeri almak için mücadele veriyor. Ünlü pehlivanı güreşler öncesinde Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı.

Survivor 2021'in dikkat çeken ismi ve şampiyonu İsmail Balaban'ı Elmalı Yağlı Güreşleri'nde zor rakipler bekliyor. Hedefi kemeri kazanmak olan başarılı pehlivanı Survivor'dan arkadaşları İlayda Şeker, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan yalnız bırakmadı. İkili Balaban'la fotoğraf çektirirken bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.