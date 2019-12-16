Elleriniz mi uyuşuyor? İşte nedeni !

16.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:05

Yaşınız ve işiniz ne olursa olsun elleriniz sürekli olarak çalışmaktadır. Bu nedenle elde oluşabilecek sorunlar kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.

Karpal Tünel Sendromu, 1 veya her 2 elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini belli eder.

Hastalığı belirtileri ; Özellikle gece artış gösteren elde uyuşma ve elektriklenme , elin veya parmakların güç gerektiren işler esnasında his bozukluğu oluşması, bazen omuza kadar uzanan ağrı olarak özetlenebilir. Anatomik olarak anlatılacak olursa; el bileği ve avuç içinin birleştiği bölgede yaklaşık 3 cm'lik bir tünel bulunur. Bu tünel içerisindenparmakları hareket ettiren kaslar (tendon) ve bu parmakların hissini alan median sinir geçer. Bazı durumlarda tendonlar sinire baskı yapar ve siniri sıkıştırır.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDENLERİ VE EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR ?

Temelde üç sebebi olur. Bahsetiğimiz tünel içerisinden geçen tendonların fazlaca çalışması sonucunda tendonlar sinire baskı yapabilir. Uygunsuz pozisyonda bileğini hareketsiz tutan kişilerde tünel içinde sinir baskı altında kalabilir. Son olarak bu tünel üzerine alınan darbe sonucunda tünel içinde ödem (sıvı toplanması) oluşur ve sinir bu ödem altında sıkışır.

Elini sık kullanan kişilerde;

Çiftçilerde

Sıkça ev işi yapan ev hanımlarında

Titreşimli el aleti kullanan kişilerde

Sık bilgisayar kullanan kişilerde

Avuç içine darbe alan kişilerde

El bileğini bükülü pozisyonda uzun süre tutan kişilerde (yanlış pozisyonda uygulanan alçı vs.) daha sık görülür.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ NEDİR ?

Hastalığın erken dönemlerinde sinir sıkışması hafif düzeyde ilaç tedavileri,bileği sabit tutan el bileklikleri (el bilek ateli), fizik tedavi ve istirahat çoğu zamanyeterliolmaktadır.Eğer orta veya ileri düzeyde sinir sıkışması varsa bu durum genelde cerrahi tedavilerle çözülebilir. Ameliyat lokal anestezi altında yapılır, yatış gerektirmez veyaklaşık15 dakika sürer.

Kaynak: Bültenler