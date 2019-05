Mahrem kitabının yazarı Elif Şafak kimdir?

Edebiyatın güçlü kalemlerinden Elif Şafak, pedofiliye yer verdiği söylenen Mahrem kitabı ile gündeme geldi. Peki, Elif Şafak kitapları neler? Elif Şafak hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

MADRİD'DE EĞİTİM GÖRDÜ

Şafak, 25 Ekim 1971 tarihinde Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman olan edebiyatçının doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı. Soyadı olarak annesinin adını kullandı. Ortaokulu Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamlayan Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi. Yüksek lisansı sırasında Kem Gözlere Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan'ı (1997) yayımladı. Bu eserle Kombassan Vakfı tarafından 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü kazandı. Doktorasının ardından İstanbul'a yerleşerek, Şehrin Aynaları'nı (1999) yazdı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde dersler verdi. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile tanındı. Ardından Bit Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı kitapları izledi.

ARİZONA ÜNİVERSİTESİ'NDE DOÇENT OLARAK GÖREV YAPTI

Şafak, 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. "Edebiyat ve Sürgün", "Bellek ve Politika", "Müslüman Dünya'da Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet" konulu dersler verdi. 2004 yılında beş yazarın (Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür) ortak kaleme aldığı bir roman projesinde yer aldı ve bu roman Beşpeşe adıyla yayımlandı.

BABA VE PİÇ KİTABI NEDENİYLE DAVALIK OLDU

Elif Şafak 2005-2009 senelerinde Zaman'da yazarlık yaptı. 2005'te Med Cezir adlı kitabını yazdı. Aynı yıl Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık ile Berlin'de evlendi. 2006'da yayımlanan Baba ve Piç adlı romanını İngilizce olarak kaleme aldı. Türk-Ermeni ilişkilerini inceleyen bu roman nedeniyle Türklüğe hakaret ettiği gerekçesi ile dava açıldı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.Aynı yıl Şehrazat Zelda isimli kızı dünyaya geldi. Doğum sonrasındaki psikolojik durumunu İngilizce olarak Siyah Süt adında yayımladı.İki yıl sonra oğlu Emir Zahir'i dünyaya getirdi. 2009 yılının Mart ayında yayımlanan 'Aşk' isimli roman, Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri unvanını kazandı. Aynı yılın sonunda Kağıt Helva adlı kitabını yayımladı.

Başarılı yazar, 2010 Kasım ayında Firarperest adlı deneme türündeki ikinci eseri piyasaya çıktı. Sonraki yıl "İskender" isimli eseri piyasaya çıktı. 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde ve aynı gazetenin "HT PAZAR" adlı ekinde yazılar yayınladı. Bu gazetede yayımlanan yazılarından oluşan bir seçki, 2012 yılında Şemspare adıyla yayımlandı. Ustam ve Ben kitabı 2013 yılında yayımlandı. 2016 yılında Havva'nın Üç Kızı adlı romanıyla okuyucularıyla buluştu.

SANAT VE EDEBİYAT ŞÖVALYESİ NİŞANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

2010 yılında Fransa'nın Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülen, eserleri kırk sekiz dile çevrilen ve The New York Times, The Washington Times, The Financial Times, The Guardian, Le Figaro gibi önde gelen yayın organlarında hakkında çok sayıda edebi inceleme yazısı çıkan; aynı zamanda uluslararası basında makaleler yazan Elif Şafak'ın romanları, Penguin, Random House, Rizzoli, Flammarion, Kein&Aber gibi dünyanın en önemli yayınevleri tarafından yayımlanmaktadır.

Şafak, Margaret Atwood ile birlikte, Norveç merkezli Future Library'ye (Geleceğin Kütüphanesi) 100 yıl sonra okunmak üzere eser bırakacak yazarlar arasında seçilmiştir.