Eleşkirt'te uçurtma şenliği
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Eleşkirt'te uçurtma şenliği

Eleşkirt Emniyet Amirliği tarafından "Çogep Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

22.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:22
Eleşkirt'te uçurtma şenliği

Emniyet Amirliği tarafından "Çogep Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

himayesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle polisler ile halkın kaynaşması sağlanıyor.

İlçe Stadı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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