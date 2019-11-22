Eleşkirt'te uçurtma şenliği
Eleşkirt Emniyet Amirliği tarafından "Çogep Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
22.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:22
Eleşkirt Emniyet Amirliği tarafından "Çogep Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Kaymakamlık himayesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle polisler ile halkın kaynaşması sağlanıyor.
İlçe Stadı'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.
Kaynak: AA