Elementlerin isimleri ve sembolleri! Element sembolleri, element tablosu, elementlerin özellikleri, periyodik cetvel ve ilk 20 element!

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir. Tüm elementlerin isimleri ve sembolleri öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Toplamda 118 tane element bulunmaktadır.

ELEMENT NEDİR?

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir.

Her farklı kimyasal element farklı atom numarasına sahiptir. Atom numarası atomdaki proton sayısını (çekirdek yükünü) gösteren sayıdır. Bir elementin böylece tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Proton sayıları aynı, nötron sayısı (kütle numaraları [= proton sayısı + nötron sayısı]) farklı atomlara izotop denir.

TOPLAM KAÇ TANE ELEMENT VARDIR?

Toplam 118 adet element bulunmuştur. Bunların 94 tanesi Dünya üzerinde doğal olarak bulunmaktadır. 80 adet element kararlı izotopa sahiptir. Bu elementler, atom numarası 43 ve 61 (teknetyum ve prometyum) dışında atom numarası 1'den 82'ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle kararli değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar. Atom numarası 83'ten 94'e kadar olanlar kararlı değillerdir.

İNSAN VÜCUDUNDA BULUNAN ELEMENTLER NELERDİR?

Bir element insan vücudunda yüzde miligram mertebesinde bulunursa bu elemente makroelement (majörelement, plastik element) denir. Diğerlerine nazaran daha az oranda (yüzde mikrogram mertebesinde) bulunanlara ise izelement (oligoelement, minörelement, katalitik element) adı verilir. Minörelementler genellikle enzim, hormon gibi vücutta önemli fonksiyonu olan maddelere bağlı olarak görev yaparlar.

TÜM ELEMENTLERİN İSİMLERİ VE SEMBOLLERİ NELERDİR?

Toplamda 118 tane element mevcuttur. Şimdi bunların isimlerini ve sembollerini sırasıyla sizlere aktaralım.

1 : H : Hidrojen

2 : He : Helyum

3 : Li : Lityum

4 : Be : Berilyum

5 : B : Bor

6 : C : Karbon

7 : N : Azot

8 : O : Oksijen

9 : F : Flor

10 : Ne : Neon

11 : Na : Sodyum

12 : Mg : Magnezyum

13 : Al : Alüminyum

14 : Si : Silisyum

15 : P : Fosfor

16 : S : Kükürt

17 : Cl : Klor

18 : Ar : Argon

19 : K : Potasyum

20 : Ca : Kalsiyum

21 : Sc : Skandiyum

22 : Ti : Titanyum

23 : V :Vanadyum

24 : Cr :Krom

25 : Mn : Mangan

26 : Fe : Demir

27 : Co : Kobalt

28 : Ni : Nikel

29 : Cu : Bakır

30 : Zn : Çinko

31 : Ga : Galyum

32 : Ge : Germanyum

33 : As : Arsenik

34 : Se : Selenyum

35 : Br : Brom

36 : Kr : Kripton

37 : Rb : Rubidyum

38 : Sr : Stronsiyum

39 : Y : İtriyum

40 : Zr : Zirkonyum

41 : Nb : Niobyum

42 : Mo : Molibden

43 : Tc : Teknesyum

44 : Ru : Rutenyum

45 : Rh : Rodyum

46 : Pd : Paladyum

47 : Ag : Gümüş

48 : Cd : Kadmiyum

49 : In : İndiyum

50 : Sn : Kalay

51 : Sb : Antimon

52 : Te : Tellür

53 : I : İyot

54 : Xe : Ksenon

55 : Cs : Sezyum

56 : Ba : Baryum

57 : La : Lantan

58 : Ce : Seryum

59 : Pr : Praseodim

60 : Nd : Neodimyum

61 : Pm : Prometyum

62 : Sm : Samaryum

63 : Eu : Evropiyum

64 : Gd : Gadolinyum

65 : Tb : Terbiyum

66 : Dy : Disprozyum

67 : Ho : Holmiyum

68 : Er : Erbiyum

69 : Tm : Tulyum

70 : Yb : İterbiyum

71 : Lu : Lutetyum

72 : Hf : Hafniyum

73 : Ta : Tantal

74 : W : Volfram

75 : Re : Renyum

76 : Os : Osmiyum

77 : Ir : İridyum

78 : Pt : Platin

79 : Au : Altın

80 : Hg : Cıva

81 : Tl : Talyum

82 : Pb : Kurşun

83 : Bi : Bizmut

84 : Po : Polonyum

85 : At : Astatin

86 : Rn : Radon

87 : Fr : Fransiyum

88 : Ra : Radyum

89 : Ac : Aktinyum

90 : Th : Toryum

91 : Pa : Protaktinyum

92 : U : Uranyum

93 : Np : Neptünyum

94 : Pu : Plütonyum

95 : Am : Amerikyum

96 : Cm : Küriyum

97 : Bk : Berkelyum

98 : Cf : Kaliforniyum

99 : Es : Aynştaynyum

100 : Fm : Fermiyum

101 : Md : Mendelevyum

102 : No : Nobelyum

103 : Lr : Lavrensiyum

104 : Rf : Rutherfordiyum

105 : Db : Dubniyum

106 : Sg : Seaborgiyum

107 : Bh : Bohriyum

108 : Hs : Hassiyum

109 : Mt : Meitneriyum

110 : Ds : Darmstadtiyum

111 : Uuu : Ununnilyum

112 : Uub : Ununbiyum

113 : Uut : Ununtriyum

114 : Uuq : Ununkuadyum

115 : Uup : Ununpentiyum

116 : Uuh : Ununheksiyum

117 : Uus : Ununseptiyum

118 : Uuo : Ununoktiyum

119 : Uue : Ununenniyum

120 : Ubn : Unbiniliyum

(119 ve 120 atom numaralı elementler genişletilmiş periyodik tabloda yer almaktadır.)

Bu elementlerin 118 tanesi periyodik tabloda bulunuyor. Elementlerin isimleri en sağda, ortada sembolleri ve en solda ise atom numaraları yazmaktadır.

İLK 20 ELEMENT HANGİSİ?

1 : H : Hidrojen

2 : He : Helyum

3 : Li : Lityum

4 : Be : Berilyum

5 : B : Bor

6 : C : Karbon

7 : N : Azot

8 : O : Oksijen

9 : F : Flor

10 : Ne : Neon

11 : Na : Sodyum

12 : Mg : Magnezyum

13 : Al : Alüminyum

14 : Si : Silisyum

15 : P : Fosfor

16 : S : Kükürt

17 : Cl : Klor

18 : Ar : Argon

19 : K : Potasyum

20 : Ca : Kalsiyum

PERİYODİK TABLO NEDİR?

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, mucidi genelde Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul edilir. 1869'da Mendeleyev atomları artan atom ağırlığına göre sıraladığında belli özelliklerin tekrarlandığını fark etti. Özellikleri tekrarlanan elementleri alt alta yerleştirdi ve buna periyot adını verdi.

Periyodik cetvelin görüntüsüne aşağıdan bakabilirsiniz:

PERİYODİK TABLODA KAÇ ELEMENT VARDIR?

Normal periyodik tabloda 118 element bulunur. Genişletilmiş periyodik tabloda ise bazı kaynaklara göre 120 bazılarına göre ise 121 element bulunmaktadır. Tüm elementlerin isimlerini ve sembollerini yukarıda paylaşmıştık.

GENİŞLETİLMİŞ PERİYODİK TABLO NEDİR?

Periyodik tablonun 7. periyodun ilerisine genişletilmesi, atom numarası 118'den büyük olan kimyasal elementlerin periyodik tabloya kaydedilebilmesini sağlar. Bu tablo 8'inci ve (sonuç olarak) 9'uncu periyotları kapsar. Böyle bir tablo 1969'da Glenn T. Seaborg tarafından önerilmiştir. Standart periyodik tablonun, keşfedilmemiş elementleri kapsamak için ortaya konmuş bir uzantısıdır. Yeni periyotlar tam olarak 7. periyodun "kopyaları" değil, içinde bir de g-orbitali ile eklenen 18 elementi kapsayan bir de "g-bloğuna" sahiptirler. Bu kısımdaki yeni elementlerin hiçbiri henüz sentezlenmemiş ya da doğada keşfedilmemiştir. (Nisan 2008'de Element122'in doğada var olduğu söylenmiş fakat genel olarak hatalı bulunmuştur.) İlk g-bloğu elementinin atom numarası büyük ihtimalle 121 ve sistematik ismi unbiyunyumdur. Bu bölgedeki elementler büyük ihtimalle radyoaktif açıdan çok dengesizdir.

ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Elementlerin birçok özellikleri vardır. En önemli özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Elementler tek tür atomdan oluşur. Mesela oksijen, karbon, demir gibi.

- Sembollerle gösterilir. Mesela Karbon (C) ve Oksijen (O) gibi.

- Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Fakat bazı kaynaklara göre toplamda 120 element bulunmaktadır. Bu elementlerden 92 tanesi doğal ve diğerleri ise yapaydır. Yani yapay olanlar laboratuvarda üretilmişlerdir.

- Doğada bulunan elementlerin çok az bir miktarı He ve Ar gibi atomik halde bulunur. Bazıları N2, O2, Cl2 gibi 2 atomlu (yani diatomik) halde bulunurken bazıları ise O3 ve S8 gibi çok atomlu (yani bir diğer adıyla poliatomik) yapıda bulunmaktadır. Birçok element ise NaCl, CaCO3 ve NO2 gibi bileşikli halde bulunmaktadır.

- Elementlerin tümü saf maddelerdir.

- Homojendirler.

- Belirli ayırt edici özellikleri mevcuttur. Örneğin erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk gibi.

- Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Bileşikler ayrışabilir ama elementler saf madde oldukları için ayrıştırılamazlar.

- Genel olarak birçok element, bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucunda elde edilmektedir.

KİMYADAKİ EN ÖNEMLİ ELEMENT HANGİSİ?

Kimyada elbette birçok önemli element var. Fakat en önemli elementlerden birisi C Karbon'dur. Karbon elementi hemen hemen tüm maddelerde yer almaktadır. Doğada her yerde bulunur diyebiliriz. Dikkat ettiyseniz kimyasal çoğu bileşikte C (Karbon) yer almaktadır. Karbon çoğu element ile bileşiğe girebilmektedir. Karbonsuz yaşam düşünülemez...