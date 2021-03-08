"Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi
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"Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi

08.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde 2019 yılından bu yana 15 ilde pilot olarak sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde 2019 yılından bu yana 15 ilde pilot olarak sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi. "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın ülke geneline yaygınlaştırılmasını teminen, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde "Elektronik İzleme Merkezi" oluşturuldu. Bu kapsamda yeni oluşturulan teknik altyapı ile, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen teknik yöntemlerle takip kararlarının gereğinin ülke genelini kapsayacak şekilde yerine getirilmesi sağlandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede elektronik kelepçe uygulaması Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM personeline tanıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde 2019 yılından bu yana sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan "Elektronik İzleme Merkezi" ve sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

81 ilden Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM'de görevli yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda "Elektronik İzleme Merkezi" ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı. Söz konusu sunumlarla vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Bu bağlamda ilk toplantı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından ŞÖNİM Müdürleri ve meslek elemanlarına yönelik "Teknik Yöntemlerle Takip (Elektronik Kelepçe uygulaması) Eğitim Semineri" 13-14-22 Ocak 2021 tarihlerinde ilgili 160 personelin katılımıyla gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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