Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Elektrikli scooter 'a ceza yolda Türkiye'nin çoğu ilinde yaygın olarak kullanılan elektrikli scooter kiralama şirketi Martı'ya yönelik ceza kesimi başladı. Emir Sönmez isimli vatandaşa Martı'yı gelişigüzel kullandığı gerekçesiyle 132 TL tutarında ceza kesti.

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan ve Türkiye'nin pek çok ilinde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter kiralama girişimi Martı'ya yönelik ceza kesilmeye başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul Maltepe'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emir Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu. Sönmez'e elektrikli scooterı karayolunda gelişi güzel kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.

CİMER'E ÇOK SAYIDA ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI

Elektrikli scooter'ların yollarda gelişi güzel kullanılıp trafiği tehlikeye attığına yönelik CİMER'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı. Söz konusu başvuruları değerlendiren İzmir Valiliği ise; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında da cezai işlem uygulanabileceğini açıkladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLAMADA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaygın şekilde kullanılan elektrikli scooterlar için "Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor" diyerek uygulamaya yönelik bir çalışmanın yakın zamanda açıklanacağının sinyalini vermişti.

İBB DÜZENLEME GETİRMİŞTİ

Kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerine düzenleme getirilmişti. Yeni düzenleme hem kiralama hizmeti veren kurumları hem de elektrikli kaykay kullanıcılarını kapsıyor.

AMAÇ HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK

Yönerge, elektrikli kaykay paylaşım sektörünün hem bir istihdam alanı hem de AR-GE ve yerli üretime katkı sunabilecek olanaklar barındırması sebebiyle, desteklenmesi ve hukuki bir altyapı kazanması amacıyla hazırlandı. Yönerge, kullanıcılar, işletmeciler ve kamu yararına kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Firmalar için çok sayıda güvenlik zorunluluğu getiren yönerge, kullanıcıların da aldığı hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ KAYKAYDA YENİ DÜZENLEMELER

İBB, yönerge ile beraber bu alanda hizmet veren firmaları lisanslayarak kayıt altına alacak. Her elektrikli kaykayın tüm yönlerden görünen bir kimlik numarası olmasını zorunlu kılan yönerge, ihlalde bulunan kullanıcıların tespitine ve ilgili birimlere bildirilmesine altyapı hazırlıyor.

Devrilme sensörü sayesinde kaza geçiren kullanıcılar ile hemen iletişime geçme ve acil yardım talebini alma zorunluluğu da getiriliyor. İşletmeciye yönelik bir başka düzenleme ise kullanıcılara şarj durumu, menzil gibi konularda açık bilgilendirme yapılması konusunda olacak. Alkollü kaykay kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici parklanmalara da yaptırım getiren yönerge ile işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim yapması zorunluluğunu da kapsıyor.

"MARTI" ÜCRETİ NE KADAR?

'Martı' şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.