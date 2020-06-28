Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu, 3 koyun telef oldu
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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu, 3 koyun telef oldu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu, 3 koyun telef oldu Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otların tutuşmasına neden oldu.

28.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:34

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu, 3 koyun telef oldu

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otların tutuşmasına neden oldu. Yangında 3 koyun telef oldu.

Olay, Midyat'a bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın zemindeki kuru otlara teması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin arasında kalan 3 koyun telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu, 3 koyun telef oldu

Kaynak: İHA

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