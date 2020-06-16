Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu
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Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu

Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu Antalya'da elektrik panosuna girip akıma kapılan sansar telef oldu.

16.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:05

Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu

ANTALYA - Antalya'da elektrik panosuna girip akıma kapılan sansar telef oldu. Kokuyu fark eden vatandaşlar, panoyu açtıklarında ölü sansarla karşılaştı.

Kökez mahallesinde karlamacılık yapan Hüseyin Çetin, bir koku geldiğini fark ettiğini söyledi. Çetin, "Ben burada karlama satıyordum. Bir koku geldi, sonra trafoya doğru yaklaştım. İçini açtım sansar ölmüş. Geçen senede böyle bir koku gelmişti. Yine aynı şekilde burada cereyana çarpılıp ölmüş. TEDAŞ'ta görevli arkadaşlara bilgi verdik. Herhalde alttan giriyor " diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine ait ekipler sansarı panonun içinden çıkarttı. Vatandaşlar ise ekiplere teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra başka hayvan telef olmaz" diye konuştular.

Elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp telef oldu

Kaynak: İHA

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