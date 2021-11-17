Elektrik Kesintisi

19. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Aşağıkepirce (Mücavir) Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Orta, Seher, Susam, Çankaya, Özsoy, 1 Nolu Çiftçi Yolu, Alkan, Arif Özkök, Cami, Dede Yalçın, Fakıoğlu, Fatih, Güneş, Karaca, Nergis, Özge, Aybüke, 748 Nolu, 715 Nolu, 726 Nolu Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Yoncadüzü Mahallesi, Yoncadüzü Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Akbez Mahallesi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin, Farabi, Hassa, Oğuzhan, Av. Mehmet Doğan, Selimiye, Yeni, Çam, Çiçek, Söylemez, Yüksel, Fatih, Hassa (Yeni), Vakıf, Adnan Menderes, Dişçiler, Sevdalı, Yurt, Çavuş, Şehit J. Kom. Onb. Ali Gök, Alparslan, Yunus Emre, İnönü, Dağlıoğlu, Şehit P. Astsubay Üst Çvş. Halil Kara, Çiğdem, Sümbül, Lale, Gökkuşağı, Uluyol, Kilis, Papatya, Çimen, Nergis, Cebesoy, Türkistan, Yakut, Zümrüt, Şehit Polis Murat Kaya, Harezmi, Molla Gürani, Kıbrıs, Ziya Gökalp, Çiftçiler, Günebakan, Lalezar, Sancak, Tomurcuk, Doğan, Eftalya, Akbez/3, Akbez/14, Akbez/4, Akbez/13, Akbez/16, Akbez/6, Akbez/8 ve, Yurt/1 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Akyayla Mahallesi, Vatan, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, Sokak, Bükülmez Mahallesi, 1, 2, 6, Atatürk, Dağınık Evler, 5909, 5912, 5925, Sokak, Davutpaşa Mahallesi, Merkez, Yassıkonak, 5751, 5752, 5755, 5757, 5758, Davutpaşa/1, Davutpaşa/6, Davutpaşa/2, Sokak, Mehmetbeyli Mahallesi, Okul (Karakaya), Güverışık, Cami, Okul, Reyhanlı, Örnek, 5610, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42, 43, 106, 154, Atatürk, 38, 25, 27, 28, 35, 100, 106, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31, Atatürk (Merkez), 40, 51, Cumhuriyet, 26, 32, 37, 17, 5, 6, 56, 53, 62, 141, 39, 147, 141, 15, 139, 77, 24, Bozoğlan, 1165, 1170, 1171, 1204, 1206, 1158, 1166, 1169, 1207, Hürriyet/1 ve, 51./1 Sokağa 10: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi, Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Camii/2, Kışlak/14 ve, Yeni Camii/3 Sokak, Hisarcık Mahallesi, Hisarcık, Hisarcık/1, Hisarcık/10, Hisarcık/11, Hisarcık/12, Hisarcık/13, Hisarcık/14, Hisarcık/15, Hisarcık/2, Hisarcık/3, Hisarcık/4, Hisarcık/5, Hisarcık/6, Hisarcık/7, Hisarcık/8, Hisarcık/9, na 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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