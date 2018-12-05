Elektik Tasarrufu 'Haciwatt ve Karagöz' ile Anlatıldı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 'HaciWatt ve Karagöz Zamanda Tasarruf' adlı oyun ile çocuklara enerji tasarrufunu anlattı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle enerji verimliliği ve tasarrufa yönelik projeler öne çıkarken CK Enerji Çamlıbel Elektrik bu konuda üzerine düşeni yapmak adına adımlar atıyor. Çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmayı sosyal sorumluluk olarak gören CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 'HaciWatt ve Karagöz Zamanda Tasarruf' tiyatro oyununu ilköğretim çağındaki çocuklarla buluşturdu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne ilk kez sahnelenen oyunun ikinci gösterimi ise 12 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Senaryosu da, oyuncuları da enerji sektöründen

2018'in 'Enerjide Tasarruf Yılı' ilan edilmesinin ardından Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik bu kapsamda bir dizi etkinlik planladı. Bu çerçevede CK Enerji Çamlıbel Elektrik de geliştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çocuklara yönelik bir tiyatro oyunun sahneye koymak üzere hazırlıklara başladı. Senaryosunu ÇEDAŞ çalışanlarından Yunus Emre Konan'ın yazdığı, Mutlu Çelik, Osman Can Kızıldağ ve Dilara Yıldız'ın oynadığı, Bülent Olgun'un yönettiği tiyatro oyunu için yaklaşık 5 ay boyunca hazırlık yapıldı.

İlköğretim çağındaki çocukların anlayacağı bir dille tasarrufun anlatıldığı 'HaciWatt ve Karagöz Zamanda Tasarruf' adlı tiyatro, ilk gösterimde büyük ilgi gördü. Geleneksel Türk gölge oyunu kahramanları Karagöz ve Hacivat'tan esinlenerek yazılan tiyatro oyununda elektrik ve su tasarrufunun, Türkiye ve gelecek nesiller için önemi paylaşıldı. - SİVAS