- Elazığspor, her maça final havasında hazırlanıyor

Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:

"Rakiple işimiz yok, önemli olan bizim sahada ne yapacağımız"



ELAZIĞ - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, her maça final havasında hazırlandıklarını, Balıkesirspor maçınında bunlardan biri olduğunu söyledi.

Dört haftalık periyotta iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İlk maçta alınan mağlubiyetin ardından üst üste alınan üç galibiyet hem moral motivasyon hem de hava olarak bize müthiş bir geri dönüşüm sağladı. Önümüzde uzun bir süreç var. Her maça final havasında hazırlanıyoruz. Balıkesirspor maçı da bunlardan biri. İç sahada tüm maçları kazanıp, dışarıdan alacağımız puanlarla hedefe ulaşmak istiyoruz. Balıkesirspor'da bizim gibi çok iyi bir takım. Bizim oynadığımız sisteme yakın bir sistemle oynuyorlar. Bizim rakiple işimiz yok. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız" dedi.

Maçı kazanacak güce sahip olduklarını dile getiren Altıparmak, "Cuma günü bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bu takıma inansınlar ve arkasından gelsinler. Gerçekten iyi bir takımımız var. Hakemin son düdüğüne kadar maçı bırakmayan bir takımımız var. İyi de oynuyoruz. Taraftarlarımızın stadı doldurmalarını bekliyoruz. İnşallah Balıkesirspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kimin oynadığı önemli değil, sahaya çıkacak 11 kişinin yapacakları önemli"

Takıma son katılan transferlerin durumlarına da değinen Altıparmak, "Ahmet Aras'ın kamp durumu iyi. Yeni Malatyaspor'da kampını yapmış. Sezgin Coşkun da 2. etap kampını yapmış ve onun da durumu iyi. Sadece Diarra çalışmadan geldi. Onunla biraz zamana ihtiyacımız var. Onu da bir an önce hazırlayıp takımımıza kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bizde kimin oynadığı çok önemli değil. Sahaya çıkacak 11 kişinin sahada yapacakları önemli" ifadelerini kullandı.

Elazığspor, 5. haftada cuma günü evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Ayrıca, kulüp tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.