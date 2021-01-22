Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı

22.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:32
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılan yaklaşık 3 bin konut, sahiplerine teslim edildi.

ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılan yaklaşık 3 bin konut, sahiplerine teslim edildi. 1 ay içinde 5 bin konutun daha teslim edilmesi hedefleniyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen Nuh Zavallıoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Kısa bir sürede evlerimizi yaptı" dedi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan yeni konutların inşa ve hak sahiplerine teslim çalışmaları devam ediyor. Planlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı biten 8 bininin 3 bini hak sahiplerine teslim edildi. 5 bin konutun da 1 ay içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Geri kalan konutlar ise 2021 yılı ortalarında bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni sosyal konutlar inşa edilirken, vatandaşın çok daha güvenli ve depreme dayanıklı yeni evlerinde yaşamlarını sürdürmeleri planlandı. 

'KISA SÜREDE TESLİM ETTİLER, ÇOK MUTLUYUZ'

Depremde evi ağır hasar gören ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen, 3 çocuk annesi Nuh Zavallıoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Kısa bir sürede evlerimizi yaptı. Deprem esnasında hepimiz korktuk, şiddetli bir depremdi. Allah bir daha başımıza vermesin. O esnada ev bulamadık, kiraya gittik ama kısa bir sürede evimizi yapıp teslim ettiler ve şu an evimizin içindeyiz. Eskiye nazaran çok iyi. Mutluyuz, huzurluyuz. Evimiz ve çevresi çok güzel oldu" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni konutuna eşi ve 3 çocuğuyla yerleşen Erdal Emir ise "1 yıl sürmeden evimizi teslim ettiler. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Kısa sürede yapıldı ve bir an önce evimizi taşıdık. Bundan dolayı mutluyuz" dedi. 

Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ozan Doğulu Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:45:11. #1.14#
title