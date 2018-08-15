Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keban'da

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaldırım, 5 köy ile 10 mezraya ulaşımı kolaylaştıracak ve yapımına Keban Belediyesince başlanılan alternatif Zırkı grup köy yolunda incelemelerde bulunarak, yolun yapımı ile ilgili bilgi aldı.

Yaptırılan yolun önemine işaret eden Kaldırım, "Biten bu yolun genişletme çalışmalarına başlanılması ile yolun mesafesi 30 kilometre kısalacak. Burada güzel bir işbirliği var. Bu yol vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracaktır." dedi.

Dursunlu mezrasını da ziyaret eden Kaldırım, Alabalık Fleto Paketleme Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım'a incelemelerinde, Keban Kaymakamı İlyas Öztürk, Keban Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Orhan, Elazığ İl Özel Sekreteri Mehmet Sabuncu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kubilay Yurtseven eşlik etti.