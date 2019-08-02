Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin 1. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda bir yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi, pasta kesildi.

Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı konuşmada, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılışının birinci yıl dönümü dolayısı ile kutlama programı düzenlediklerini söyledi.

Hastanenin 1 Ağustos 2018'de hizmete girdiğini ifade eden Öztürk, "Yaklaşık 360 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekteyiz. Bu süre zarfında hastanemizde şu ana kadar 439 bini acil poliklinik olmak üzere, 1 milyon 862 bin hasta tedavi ve hizmet almış durumda." dedi.

Bir yıl boyunca 36 bin hastaya yatarak tedavi hizmeti verdiklerini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanemiz 1038 yatak kapasitesine sahip. Yüksek teknoloji sağlayan cihazlarımız, kaliteli sağlık çalışanlarımızla hem Elazığ'a hem de çevre illere Bakanlığımızın önderliğinde kaliteli ve değerli bir sağlık hizmeti sunmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmekteyiz. Bir yıllık süre boyunca bin 244 A grubu ameliyat olmak üzere toplamda 38 bin hastaya ameliyat hizmeti vermiş durumdayız. Hastanemiz verdiği sağlık hizmeti anlamında hem Elazığ hem de çevre iller için gayet iyi bir pozisyonda. Hizmette olduğumuz süre içerinde 71 de açık kalp ameliyatı yaptık."

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde açılan şehir hastanelerinin 6'ncısının Elazığ'da hizmet verdiğini belirtti.

Hastanenin bölgede çok önemli olduğunu dile getiren Polat, "Bu hastane her yere nasip olan bir hastane değil. Çok güzel bir hastane. Sadece Elazığ değil bölgeye hatta yurt dışına hizmet veren bir hastane konumunda. Artık sağlıkta kalite standartları çok değişti, eskisi gibi değil. Burası 7 yıldızlı bir otel konseptinde. Daha önce burada diğer illere hasta sevk ederdik ama çok şükür geldiğimiz noktada artık diğer illerden, hatta yurt dışından hasta sevki almaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA