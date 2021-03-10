Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

10.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:15
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ-Bingöl yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar Bayramyazı köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,33 VG 127 plakalı otomobil ile Bingöl istikametine giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öteyandan minibüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise başka bir minibüsle Bingöl'e gönderilirken, orada da hastaneye götürülüp kontrolden geçirildikleri bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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