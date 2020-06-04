Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı
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Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı

Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı Elazığ'da minibüse binen 2 kişiyi uyardığı iddia edilen şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

04.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:04

Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüse binen 2 kişiyi uyardığı iddia edilen şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü A. T., araca binen 2 şahsı maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T'yi bıçakla yaraladı.Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı

Kaynak: İHA

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