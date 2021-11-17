Elazığ'da jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bağ evinden jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bağ evinden jeneratör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıdemirtaş köyünde Bülent Erbat'a ait bağ evinde jeneratör çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen S.G. ve E.G'nin adresinde arama yapan ekipler şüphelilerin gösterdiği yerde çalınan jeneratörü ele geçirdi.

Jeneratör sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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