Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
20.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:54
Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da 3 ayrı evden televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde 3 ikametten televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde ele geçirilen çalıntı televizyonlar sahiplerine teslim edildi.
13 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk