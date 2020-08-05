Elazığ'da 3 araç çarpıştı 4 yaralı
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Elazığ'da 3 araç çarpıştı 4 yaralı

Elazığ'da 3 araç çarpıştı 4 yaralıELAZIĞ'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

05.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:16

Elazığ'da 3 araç çarpıştı 4 yaralı

ELAZIĞ'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Elazığ- Bingöl yolundaki Yazıkonak Beldesi çıkışında meydana geldi. Hacı Yıldız yönetimindeki 06 BEU 875 plakalı otomobil, döner kavşaktan ana yola çıkan Yaşar Yegül'ün kullandığı 06 AF 0746 plakalı otomobile çarptı. Kazayı geç fark eden Ahmet Gürkan Sel yönetimindeki 05 DC 246 plakalı otomobil ise Hacı Yıldız'ın otomobiline çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunup hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da 3 araç çarpıştı 4 yaralı

Kaynak: DHA

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