Elazığ Belediyesinden karla mücadele ekiplerine ikramiye jesti - Haberler
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Elazığ Belediyesinden karla mücadele ekiplerine ikramiye jesti

Elazığ Belediyesinden karla mücadele ekiplerine ikramiye jesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında görev alan ekiplere ikramiye verileceğini açıkladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında görev alan ekiplere ikramiye verileceğini açıkladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'da 2 gün boyunca devam eden kar yağışında canla başla çalışan mücadele ekiplerine ikramiye jestinde bulundu. Başkan Şerifoğulları, "Karla mücadele çalışmalarında görevli olan değerli mesai arkadaşlarım, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına kesintisiz olarak mesai yürütüyorsunuz. Buna bizzat şahidim. Canla başla yürüttüğünüz çalışmalarınızın ve emeğinizin hiçbir şey karşılığı olamaz. Memleket sevdalısı bu güçlü ailenin fertleri olan sizlere küçük bir jestimiz var. Karla mücadele ekibinin her bir üyesine 500 lira ikramiye verilecek. Emeğinize ve yüreğinize sağlık" dedi. - ELAZIĞ

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Şahin Şerifoğulları, Elazığ, kar, Yerel, Haber

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