Ekrem İmamoğlu, 'İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon' diyerek rakamları paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ), yayınladığı fiyat endekslerinde tüketici fiyatlarının Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,31 arttığını açıklamıştı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TÜİK'in verilerine tepki göstererek "Alışveriş yaparken bunlar görmüyor mu? Talimat gelmiş indirin. TÜİK rakamları üzerinden aylıkları belirliyorlar. Milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirliyorlar. TÜİK yüzde 3 belirliyor, akademisyenler yüzde 9 belirliyor" diye konuşmuştu.

İMAMOĞLU GERÇEK ENFLASYON DİYEREK PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde İBB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul'daki gerçek enflasyon!"

İSTANBUL'DA PAHALILIK YÜZDE 50,18 ARTI

İmamoğlu'nun alıntıladığı İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50.18 arttı. Fiyatı en çok artan ürünler ise yüzde 137 ile ayçiçek yağı, yüzde 109 ile buğday unu, yüzde 102 ile LPG ve yüzde 90 ile tuvalet kağıdı oldu.

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