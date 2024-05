Zorlu Enerji harekete geçti! İsrail'de 3 girişimdeki hissesini satacak

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji ) İsrail'de yerleşik ve sermayelerinin her birine doğrudan %42,15 oranında iştirak ettiği Ezotech Electric Ltd. (Ezotech), Solad Energy Ltd. (Solad) ve Adnit Real Estate Ltd. (Adnit)'deki hisselerinin satışına yönelik sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınmasının ardından harekete geçerek hisse alım sözleşmelerini imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

" İsrail'de doğrudan ortağı olduğumuz Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketleri sermayelerinde sahip olduğumuz payların tamamının satışı hakkında Şirket'imizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, orta vadede yenilenebilir enerji projelerine odaklanmak amacıyla; Şirketimiz 24.05.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1. Sermayesine yüzde 42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Ezotech Electric Ltd. ("Ezotech") 'nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz, her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, 5.405.406 ABD Doları karşılığında tüm hak ve borçlarıyla birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Ezotech'in diğer ortağı (yüzde 57,85) Edeltech Ltd.'ye ("Edeltech") satışına (bu satışa bağlı olarak Ezotech'in yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan dolaylı iştiraklerimiz Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketleri ile bu şirketlerin altında bulunan Ashdod ve Ramat Negev doğal gaz santralleri de Edeltech'e geçecektir) ve ilaveten söz konusu satış kapsamında Şirketimiz tarafından Ezotech'den olan 28.918.919 ABD Doları tutarındaki finansal alacağımızın da Ezotech'den tahsiline;

2. Sermayesine yüzde 42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Solad Energy Ltd. ("Solad")'nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, hisselerin nominal değeri olan 4.215 Yeni İsrail Şekeli (NIS) karşılığında, tüm hak ve borçları ile birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Solad'ın diğer ortaklarından (yüzde 8,85) Edeltech'e satışına ve ilaveten söz konusu satış kapsamında 4.324.324 ABD Doları tutarındaki finansal alacağın da Edeltech Energy Lines Ltd. ve Edeltech'den tahsiline;

3. Sermayesine yüzde 42,15 oranında doğrudan iştirak ettiğimiz İsrail'de yerleşik Adnit Real Estate Ltd. ("Adnit")'nin 10.000 Yeni İsrail Şekeli (NIS) tutarındaki sermayesinde sahip olduğumuz her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) değerinde olan 4.215 adet hissenin tamamının, hisselerin nominal değeri olan 4.215 Yeni İsrail Şekeli (NIS) karşılığında, tüm hak ve borçları ile birlikte, gerekli koşulların sağlanması ve yasal izinlerin alınması kaydıyla, Adnit'in diğer ortağı (yüzde 57,85) Edeltech Holdings 2006 Ltd.'e satışına; karar verilmiştir. Bu kapsamda taraflar arasında sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydıyla Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerinin satışı için ayrı ayrı "Hisse Alım Sözleşmeleri" 24.05.2024 tarihinde (dün) imzalanmıştır."

ZORLU ENERJİ CEO'SU SİNAN AK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklamasında Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Zorlu Enerji'nin karbonsuzlaşma taahhütleri kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon odaklı dönüşümde öncü bir şirket olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ak, "Global bir Şirket olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz ve devam eden yatırımlarımız bulunuyor. İsrail'de de yurt dışı yatırımlar portföyümüz içerisinde yer alan doğal gaz santrallerimiz mevcut. Dünyamızın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda gaz operasyonlarımızı yatırımcılarımızı etkilemeyecek şekilde portföyümüzden çıkarma çalışmalarımıza bir süredir devam ediyorduk.

Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarımızın satışından hemen sonra, İsrail'de her birine yüzde 42,15 oranında ortağı olduğumuz Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını tamamladık. Bu anlaşmayla, Ezotech şirketinin yüzde 100 oranında doğrudan sahip olduğu Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin bünyesindeki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santralleri de Ezotech'in ortağı olduğu Edeltech Ltd. şirketine geçecek. Bu attığımız ikinci ve önemli adımla çevresel etkilerimizi azaltma ve ekosistemle daha barışık bir yaşam tarzını teşvik eden yatırımlara kaynak ayırma taahhüdümüze olan bağlılığımızı da ortaya koymuş olduk. Bundan sonra dayeşil dönüşümün öncü şirketlerinden biri olma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.